Resultado final do concurso público da Secretaria de Educação é divulgado pelo governo

O Governo do Estado, por meio das Secretarias de Planejamento e Gestão e de Educação, Esporte e Cultura (SEE), publicou no Diário Oficial do Estado, desta terça-feira, 23, o resultado final do concurso público para a formação de cadastro de reserva da SEE.

Na edição desta terça também foi publicado o resultado da prova de títulos do mesmo processo seletivo. Os professores compõem o cadastro de reserva e serão chamados de acordo com a necessidade do poder público para atuar nas seguintes áreas: Artes Visuais; Artes Cênicas/ Teatro; Arte/ Música; Biologia; Ciências; Educação Física; Filosofia; Física; Geografia; História; Língua Espanhola; Língua Inglesa; Língua Portuguesa; Matemática e Química.

Os aprovados vão ministrar aulas nas zonas urbanas e rurais os municípios de Acrelândia, Assis Brasil, Brasileia, Bujari, Capixaba, Cruzeiro do Sul, Epitaciolândia, Feijó, Jordão, Mâncio Lima, Manoel Lima, Manoel Urbano, Marechal Thaumaturgo, Plácido de Castro, Porto Acre, Porto Walter, Rio Branco, Rodrigues Alves, Santa Rosa do Purus, Sena Madureira, Senador Guiomard, Tarauacá e Xapuri.

Os candidatos poderão obter informações gerais referentes ao concurso público por meio dos telefones (21) 3674-9190 e 3527-0583, (68) 3025-0735, e também pelo e-mail [email protected] ibade.org.br.

Resultado final da prova de títulos

Resultado final do concurso público