Pai do médico Giovanni diz que cumpriu seu dever ao dar educação para o filho

Em postagem feita pelas redes sociais, o advogado Atalidio Bady Casseb, pai do médico Giovanni Casseb, preso por suspeita de comércio ilegal de anabolizantes no Acre, desabafa ao afirmar que cumpriu seu dever dando educação ao filho.

O defensor não deixa claro se a declaração é uma espécie de “lavar as mãos” no processo criminal que o filho segue envolvido ou se é apenas um desabafo. Bady chegou a declarar em álibi, que Giovanni mantinha um relacionamento amoroso com o garçon Wendel da Silva, principal suspeito da operação ilegal.

“Ás vezes me pergunto onde está a riqueza que acumulei no decorrer da vida? Tenho apenas uma resposta: está no investimento que foi destinado na formação dos filhos” escreveu.

Na postagem, Bady colocou foto junto com a esposa e o filho, médico preso pela Polícia Civil na última sexta-feira (20). Ele afirma que seus filhos são honestos com larga experiência que realizam a mais bela função do ser humano: “salvar vidas, isso nos basta”, argumenta.

O advogado diz que pode seguir com a mão aberta e a certeza do dever cumprido. O médico Giovanni saiu da cela onde estava isolado na Delegacia e foi transferido para a sede do BOPE em Rio Branco.