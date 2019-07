O segundo turno que não houve em 2018!

Desde que Rio Branco atingiu o número de 200 mil eleitores que as eleições municipais têm acontecido em dois turnos. Pelo quadro que se desenha, a disputa do que ano que vem, vai acontecer da mesma forma. Principalmente com nomes de peso como Minoru Kinpara, Roberto Duarte, Pedro Longo, Jamyl Asfury, a prefeita Socorro Neri, o candidato do governador Gladson Cameli, além de outros pretendentes menos expressivos.

Há praticamente 15 meses da disputa é impossível prevê que um candidato possa decolar a ponto de vencer no 1º turno. Será uma das mais bem disputadas eleições da história da capital. No 2º turno, independente do resultado do 1º, (já que é uma eleição completamente diferente) vai pesar muito a participação de Gladson e de Socorro Neri. Estarão nos mandatos. Não se pode esquecer que lideranças como Jorge Viana, Marcus Alexandre, Raimundo Angelim, Leo de Brito estarão de um lado e o governo do Estado de outro. Pode ser o 2º turno que não houve em 2018.

. Para os partidos que criaram o grupo “Projeto 2020” com a participação de 10 siglas, inclusive com o PV do ex-juiz Pedro Longo, a reação do PSB, PT e PC do B alegando que não procede a informação é muito natural.

. O único a se manifestar na coluna foi o Podemos, liderado pelo ex-deputado Raimundinho, que afirmou que o partido ainda não decidiu se faz coligação majoritária ou se terá candidatura própria.

. “Ainda estamos decidindo”, disse, desautorizando qualquer outra pessoa a falar em nome do Podemos.

. O jogo está só começando.

. O PRB também quer uma árvore com sombra, bem ao seu estilo.

. Quanto à possibilidade de refazer alianças com o PSB o grupo descarta totalmente.

. A ideia é apoiar mesmo a candidatura de Pedro Longo a prefeitura de Rio Branco, que não pode ser subestimada, ou do candidato do governo.

. O líder do governo, deputado Luís Tchê, revelou que o PDT no Acre está tentando salvar o deputado federal Jesus Sérgio da exclusão do partido.

. Jesus Sérgio votou a favor da reforma da previdência proposta pelo governo do presidente Jair Bolsonaro.

. O PDT havia fechado questão contra a reforma.

. Setores do PDT defendem uma aproximação com o PSDB no campo majoritário, com os trabalhistas indicando o vice na chapa com Minoru Kinpara.

. Sendo ou não candidato do Palácio Rio Branco Minoru Kinpara é muito forte, subestimá-lo é um erro grosseiro.

. Não gosto de fazer terrorismo com ninguém, mas vem uma matéria-bomba que vai mexer com os fundamentos de um órgão público.

. O Pau que dá no Chico agora vai dar no Francisco!

. Portal de Transparência antigamente era coisa mais séria.

. Se tem uma coisa que não vai dar jogo é o movimento comunitário apoiar a reeleição da prefeita Socorro Neri.

. Ao menos é o que chega pelo WhatsApp.

. Vão de Pedro Longo, Minoru Kinpara ou candidato do governo do Estado.

. Se tem um assessor que trabalha para ajudar o governador Gladson Cameli a melhorar a gestão pela competência e eficiência é o Marcos Antônio Mourão, da Comissão Permanente de Licitação do Estado, a CPL.

. Só se escuta falar bem do trabalho do Marcos Antônio e da equipe que o ajuda.

. A CPL é uma área do governo que o governador não tem dores de cabeça.

. Tivesse uns cinco desses Gladson Cameli estava bem melhor.

. Secretário de Educação, professor Mauro, trombando com o 1º secretário da Assembleia Legislativa, deputado Luís Gonzaga, no núcleo de educação de Rodrigues Alves.

. Nada que uma boa conversa não possa revolver!

. O professor Mauro é do diálogo, do entendimento, o vice-governador major Rocha, do PSDB, também, Luís Gonzaga mais ainda.

. Rocha foi escolhido para resolver a pendenga, que não é nenhuma crise no Estreito de Omã, envolvendo o Irã e a Inglaterra.

. Com todo respeito aos eleitores do presidente Bolsonaro, mas ele e os filhos estão criando muita confusão em todas as áreas do governo.

. Arranjam confusão o tempo todo!

. Essa de colocar o filho como embaixador dos EUA é coisa daquelas ditaduras vagabundas de países africanos.

. Sem desmerecer a África e os africanos, falo de ditadores e governos.

. Se tem um continente que eu amo e admiro é a África, acho que está no sangue, na mistura, no tecido, na pele parda.

. Voltando aos filhos do Bolsonaro…deixa prá lá!

. Bom dia!