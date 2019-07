Morre peão de fazenda que foi atropelado por avião e teve perna e braço decepados

Morreu na noite desta terça-feira, 23, o peão de fazenda identificado como Niedson. A vítima estava internada no Hospital Maria da Glória, no município de Ipixuna, no interior do Amazonas, após passar por um procedimento cirúrgico onde os médicos foram obrigados a amputar o braço e a perna direita após ele ser atropelado por uma avião de pequeno porte na pista do aeródromo da cidade.

O avião vinha de Cruzeiro do Sul com destino a Ipixuna, quando ao pousar atropelou Niedson que estava conduzindo uma motocicleta. O peão estava saindo do trabalho a caminho de casa quando foi atingido em cheio. A vítima ainda chegou a ser arrastada pela aeronave por cerca de 50 metros. O braço e a perna do lado direito foram decepados. A hélice, a carenagem do avião e a moto da vítima, ficaram destruídos com o impacto.

Os passageiros da aeronave não ficaram machucados, porque segundo a testemunha, o avião já tinha reduzido a velocidade e se preparava pra parar.