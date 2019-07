Lene Petecão se destaca e é a vereadora mais produtiva de Rio Branco

Com o recesso parlamentar do meio do ano, é hora de quem tem mandato prestar contas à sociedade.

Na Câmara de Vereadores de Rio Branco, Lene Petecão (PSD), segundo dados divulgados pela casa, foi uma das vereadores que mais apresentou matérias legislativas.

A vereadora, que é vice-presidente da câmara, apresentou quase duas mil indicações e mais de 30 requerimentos no primeiro semestre legislativo.

“Coloco meu mandato à disposição da população, que me elegeu. Por onde passou ouço a população é apresento seus problemas na tribuna, encaminho as demandas para o executivo, que por sua vez reencaminha para as secretarias, para os órgãos às quais as demandas competem. Desta forma trabalhamos em conjunto. Estou sempre ligada no social, nas reivindicações dos mais carentes, das pessoas com deficiências, dos idosos, da violência contra a mulher e outras causas que aquecem o meu coração. Sempre que posso direciono meus projetos para esse público”, afirma.

Lene destaca que procura ouvir as comunidades por meio de visitas constantes aos bairros. “Outra marca registrada do meu mandato é a presença nos bairros, mesmo nos dias em que cumpro extensa agenda no prédio legislativo tenho que está juntos as pessoas que me elegeram é sabem da real necessidade de seus bairros”.