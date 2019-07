Jovem internado na ortopedia do Huerb espera por cirurgia há 11 dias

O deputado federal Alan Rick (DEM), participou na manhã desta terça-feira, 23, a convite da prefeita Socorro Neri, da solenidade de abertura da Semana Municipal da Agricultura Familiar na Central de Abastecimento de Rio Branco (Ceasa). Durante a solenidade foi realizada a entrega oficial à comunidade de duas caminhonetes e duas pás carregadeiras fruto de emenda parlamentar do deputado no valor de R$ 800 mil (via Calha Norte), para o fortalecimento da Produção Familiar e do Programa de Mecanização Agrícola, nas regiões do Benfica, Moreno Maia e Ramal da Piçarreira.

Além da entrega dos equipamentos, Socorro Neri confirmou uma boa notícia aos produtores rurais no tocante a licitação das obras de recuperação do ramal da Piçarreira, licitação esta que só foi possível graças a uma emenda de Alan Rick no valor de um milhão de reais. A previsão é de que as obras começam ainda este ano.

“Esses implementos, principalmente as pás carregadeiras, são os mais adequados para o preparo das áreas ribeirinhas para o plantio da safra e irão beneficiar centenas de famílias de pequenos produtores. Investir na aquisição de implementos é fundamental para o fortalecimento da agricultura no município”, disse Alan Rick.

De acordo com o deputado federal, “foi uma alegria conversar com os produtores rurais ali presentes e receber o carinho de todos pelo trabalho que temos realizado para o fortalecimento da produção no chamado cinturão verde de Rio Branco. Também foi bom poder receber o carinho e o reconhecimento da prefeita Socorro Neri por todo o apoio que temos dado à gestão municipal.