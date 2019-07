Criminosos entram em ônibus, rendem motorista, passageiros e roubam pertences

O governador do Acre, Gladson Cameli, irá representar todos os governadores da Região Norte do país durante discurso na 287ª reunião do conselho da Superintendência da Zona Franca de Manaus (Suframa), que ocorre nesta quinta-feira, 25, em Manaus (AM).

O presidente Jair Bolsonaro também estará no encontro de governadores do Norte, acompanhado do Ministro da Economia, Paulo Guedes. A reunião deve tratar de assuntos de interesse dos estados que compõem a Amazônia.

No programa ‘Fale com o Governador’ desta semana, Gladson afirmou que também irá abordar assuntos de infraestrutura e geração de emprego e renda diretamente com o presidente da República, além do programa de isenção fiscal para empresas instaladas nas áreas de livre comércio do Acre, Amapá, Amazonas, Rondônia e Roraima.