Benefícios previdenciários passarão por pente-fino sob órgãos de controle

Através de um convênio entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportadores e Investimentos (PEIEX) e a Fundação de Amparo à Pesquisa (FAPAC), o Governo do Acre torna público o edital para a seleção de bolsistas e formação de cadastro de reserva para atuação no Programa de Qualificação para Exportação no Acre.

Com a implementação do programa, inicialmente 50 empresas acreanas serão qualificadas de modo a contribuir para a internacionalização, promovendo a exportação de seus produtos e serviços. O pessoal selecionado para a concessão dessas bolsas de extensão técnico-científica, serão os que atuarão diretamente nas empresas.

As inscrições são realizadas mediante preenchimento do formulário de perfil, disponível no endereço eletrônico: acre.gov.br e envio para o e-mail: [email protected] O período vai de 18 de julho a 31 de agosto.

Estão sendo disponibilizadas uma bolsa para monitor extensionista com remuneração de R$ 5.900,00. Duas bolsas para técnico extensionista, com valor de R$ 4.800,00 e 2 bolsas para apoio técnico com salário de R$ 750,00. A duração das bolsas será de 12 meses.

Os interessados podem baixar o edital completo clicando nos links abaixo:

ANEXO 1_Formulário de Perfil_Inscrição

Edital FAPAC-APEX 001-2019 rev Final site acre