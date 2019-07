Acreano que faz sucesso fora volta com seu 1º trabalho Pop autoral na bagagem

João Vitor da Costa, conhecido artisticamente como Victor Choi, está de volta ao Acre para apresentar seu trabalho autoral, intitulado “REBOLA”, o primeiro single Pop do seu EP “PERSPECTIVA”.

Mesmo tendo nascido em Guajará-Mirim/RO, João se considera acreano por ter passado a maior parte da sua vida em Rio Branco, onde teve seu primeiro contato com a música e descobriu o que ela representa em sua vida.

Foi no Acre que começou seu gosto pela arte, iniciando na dança aos 14 anos com um grupo de dança cover de K-POP, pop sul-coreano que ganhou o mundo.

João estará em Rio Branco, de 2 a 6 de agosto, com a expectativa de mostrar seu trabalho autoral.

Após sair do Acre com destino a São Paulo, aos 18 anos e sozinho, João procurou se especializar com os melhores profissionais do cenário artístico. Conseguiu chegar a um dos maiores e melhores grupos de dança de São Paulo, o Warzone Dance Group, dançou com Jay Kim, com as BFF GIRLS (The Voice Kids), com o Now United (grupo global de música pop), onde se apresentou pra públicos de mais de 20 mil pessoas, e realizou seu grande sonho, cantar com Noah Urrea, cantor e dançarino norte-americano.

Durante sua carreira como dançarino já acumulou mais de 20 prêmios. “O mais expressivo para mim é primeiro lugar do Asian Music Festival, que é o maior evento de k-pop do Acre e um dos maiores da região norte, e o 1° lugar na competição aqui de São Paulo, na fábrica de cultura, por ser uma competição a nível nacional com os melhores do país”, afirma João.

Ele ainda revela que poder voltar pra casa depois de todo esse tempo, com um trabalho totalmente autoral, é surreal. “Moro em São Paulo há um ano e meio, e acreditem, não foi nada fácil largar todas as pessoas que conhecia e amava para trás, pegar um voo para a maior cidade do país. Mas foi desafiador e encorajador”, destaca o artista.