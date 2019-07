Prefeitura inicia serviços do Saúde Itinerante 2019 à comunidade de Sena Madureira

A prefeitura de Sena Madureira realizou no último sábado, 20, a primeira ação do programa Saúde Itinerante de 2019. Os serviços ocorreram na escola rural municipal José Joaquim de Matos e atenderam a comunidade do Projeto Joaquim de Matos, localizado no quilômetro 38 do Ramal do Toco Preto (Sentido Sena-Rio Branco). Lá, mais de 100 pessoas, entre crianças, jovens, adultos e idosos, receberam atendimentos diversos.

De acordo com a coordenadora do programa no município, Sintia Souza, a ação tem como objetivo levar saúde de qualidade ao povo da zona rural. O prefeito Mazinho Serafim destacou o programa como um dos compromissos firmados entre a Secretaria Municipal de Saúde e o Ministério da Saúde para intensificar os atendimentos ao maior número de habitantes possível.

“É muito importante trabalhar com a gestão de saúde voltada também para a comunidade rural. São pessoas que precisam ser atendidas e muitas vezes não têm condições de irem até a cidade em busca da saúde. Então levamos a saúde até esses moradores, facilitando o acesso e melhorando a qualidade de vida de nossa população rural. Nosso trabalho com a saúde é no intuito de atender a todos e é isso que o programa executa”, garantiu Mazinho.

A comunidade recebeu atendimentos com profissionais de enfermagem, médico, odontologia, e puderam se imunizar por meio do oferecimento de vacinas e realizar exames preventivos. Além disso, os moradores também receberam medicamentos e puderam atualizar os cadastros junto ao programa Bolsa Família. A prefeitura ainda disponibilizou vacinação antirrábica para cães e gatos da região.

O secretário de saúde ressaltou que o empenho da equipe superou as expectativas desta primeira ação. “Esta é uma comunidade muito grande, então tivemos que trazer muitas equipes e felizmente conseguimos atender a demanda. Trata-se apenas da primeira de uma série de sete ações itinerantes que iremos fazer no decorrer deste ano”, pontou Daniel Herculano.

As famílias também puderam fazer agendamento de consultas para exames de Ultrassonografia e Cardiologia. Estiveram presentes na ação a deputada Meire Serafim, o secretário municipal de saúde Daniel Herculano, os vereadores Ney Areal e Tom Cabeleireiro, a coordenadora do programa saúde itinerante Sintia Souza juntamente a toda equipe de profissionais da saúde do município, como médicos, dentistas, enfermeiros, Agentes de Saúde, Médico Veterinário e equipe técnica da Secretaria de Saúde.