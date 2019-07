Gol suspende vendas dos voos de Cruzeiro do Sul para Rio Branco operados às quartas-feiras

O pequeno Kayky Queiroz, de 11 anos, já é aluno de uma escolinha de futebol em Rio Branco há dois anos e desde então nutre o sonho de jogar profissionalmente em clubes nacionalmente conhecidos. O sonho do garoto é compartilhado por todos os membros da família, que se juntaram recentemente numa campanha para ajudá-lo a arrecadar recursos para que ele possa participar de uma Seletiva no Goiás Esporte Clube.

A mãe de Kayky, Ana Carolina Silva é a grande incentivadora do filho e não tem medido esforços para vê-lo dar os primeiros passos profissionais no esporte. De família humilde, o jovem atleta reside no bairro Santa Inês, na capital acreana, e aprendeu cedo a driblar as dificuldades da vida dentro e fora de campo. Ele precisa se apresentar no dia 26 de agosto em Goiânia (GO). “Como no momento não temos condições financeiras de arcar com tudo sozinhos, decidimos vender rifas de um kit de tupperware”, conta a mãe do menino, que ainda não sabe como chegarão até Goiás.

A família descobriu que o time do Goiás abriu uma Seletiva para contratação de jovens talentos na faixa etária dos 11 anos e rapidamente organizou a documentação e realizou os exames exigidos para tentar uma vaga na Seletiva. “Enviamos tudo como se fosse um currículo e no domingo (21) recebemos a reposta do time dizendo que o Kayky foi aceito”.

A venda das rifas é para ajudar no custeio das passagens e hospedagem fora do Acre. Antes disso, o garoto já havia participado de duas Seletivas no Atlético Paranaense. “Lá ele se saiu muito bem, mas devido à baixa estatura acabou não sendo chamando. Mas sabemos que isso não é defeito, ele joga bola, é obediente e o professor dele já falou que ele tem muito preparo físico”, disse a mãe.

O sorteio está previsto para ocorrer no dia 23 de agosto e será realizado ao vivo no perfil do próprio Kayky no Instagram. “Ele sonha em ser jogador de futebol e eu, como mãe, busco apoio para encontrar meios de ajudar ele”, relata Ana. Para quem desejar ajudar o jovem, a mãe disponibiliza o número: (68) 9 9600-4980.