Gladson Cameli garante que governo irá pagar gratificação da VDP a professores

Como já aconteceu outras vezes, o governador do Acre voltou atrás em uma decisão relacionada a nomeações para cargos no governo.

A última veio no Diário Oficial desta segunda, 22, e torna sem efeito as nomeações da gerente de assistência e do diretor-geral do Hospital de Urgência e Emergência de Rio Branco (Huerb) Fabíola Helena de Souza e Welber de Lima para cargos de diretores na Secretaria Estadual de Saúde. Os dois só duraram no cargo um final de semana apenas, já que tinham sido nomeados na última sexta-feira.

O Huerb é a campeã de reclamações dos usuários e a que mais sofre com a falta de médicos para atender a população na principal unidade de urgência e emergência de todo o estado.

Já a exoneração do então diretor de assistência da Sesacre, Wilson Dias, foi mantida. Mas, nos bastidores da secretaria a informação é de que o nutricionista deve ser aproveitado em uma outra função.