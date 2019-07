Dez partidos da FPA vão apoiar Pedro Longo

Os dez partidos que apoiaram a chapa Marcos Alexandre (PT) e Socorro Neri (PSB) para a prefeitura de Rio Branco nas eleições de 2016 decidiram apoiar o nome do juiz aposentado, Pedro Longo (PV), para prefeito em 2020. É que o PROS, PODEMOS, PHS, PSDC, PRB, PMB, PRP, PATRIOTA, P-SOL, PPL foram defenestrados da gestão municipal na reforma administrativa. Mantendo esta posição PSB, PT e PCdoB perdem um apoio considerável para o próximo ano.

Os dirigentes desses partidos se sentiram abandonados no projeto que reelegeu o candidato petista para a prefeitura em 2016. Não aceitam se quer dialogar sobre uma possível aliança com o PSB, PT e PCdoB. Ao todo, representarão mais de 300 candidatos a vereadores que estarão apoiando o candidato do Partido Verde. “A coligação proporcional está proibida, mas a majoritária não”, disse Emerson Pontes, um dos articuladores do movimento em favor de Pedro Longo. Para ele, essa aliança em torno do PV é fato consumado.

Pedro Longo também tem atraído dissidentes da gestão municipal ligados ao movimento comunitário. Vários presidentes de bairros têm procurado o juiz aposentado, que é primeiro suplente de deputado, para a construção de um amplo movimento em função de sua eventual candidatura a prefeito. Segundo Shirley Torres, dirigente do PV, o partido já decidiu que Pedro Longo será o candidato do partido com amplo apoio partidário e popular.

. A reforma implementada pela prefeita Socorro Neri (PSB) no início da gestão foi excelente para economizar dinheiro, mas politicamente um desastre.

. Perder dez partidos é um rombo no casco de sua candidatura à reeleição se vier a se confirmar.

. Seguimentos do PT insistem que o ex-deputado federal Raimundo Angelim se prepare para disputar as eleições ano que vem.

. Por enquanto (acertadamente) Angelim diz que não fala sobre o assunto para não trazer prejuízos para a gestão da prefeita Socorro Neri.

. Ele foi prefeito (um dos melhores) e sabe do prejuízo que causa a antecipação do processo político para um gestor.

. Angelim é um político ético, um excelente quadro que o PT vai precisar se ainda pretender disputar com qualidade futuras eleições.

. Ainda sobre as eleições municipais, o vice-governador major Rocha comentou que na sexta feira foi ao mercado tomar café com Minoru Kinpara e Mara Rocha.

. Não precisa dizer mais nada!

. O prefeito Ilderlei Cordeiro falou em disputar o Senado, agora o governo, a próxima será a presidência da república.

. Sabe da história do caminhão de Abacaxi?

. Então, os atuais secretários que acham engraçado quando o TCE reprova contas ou multa secretários de gestões passadas vão preparando o espinhaço para quando deixarem o governo.

. Carona e dispensa de licitação tem levado vários prefeitos, secretários e empresários para a cadeia.

. Anotem!

. Alguns, por algum tempo, até acham que escapam, mas é só ilusão.

. Chegou a informação para a coluna de que o governo do Estado estaria licitando dez carros blindados com destinos a Brasília, Rio Branco e Cruzeiro do Sul.

. A Maria Rosa me perguntando aqui se vai ter guerra?

. Se lá, só sei que nada sei!

. Quem diz que sabe se fecha para não aprender porque acha que sabe tudo.

. Secretária de Saúde, doutora Mônica Feres, voltou com todo gás para implementar as mudanças na Saúde.

. Que sejam bem-vindas se é para melhorar porque a população está cansada de promessas.

. Dra. Mônica também precisa de um tempo para dar as respostas necessárias.

. Afinal de contas, a Saúde é muito complicada.

. O pai do meu pai era maranhense casado com uma potiguar; o pai da minha mãe era paraibano (de Bananeiras) casada com uma cearense de Limoeiro do Norte!

. Todos nordestinos!

. Brava gente!

. O presidente Bolsonaro deveria falar menos, fala muita besteira!

. Já dizia Salomão:

. “O tolo calado é sábio”!

. Bom dia!