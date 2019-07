Concurso PRF: candidatos negros do Acre são convocados para realizar exame

Foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira, 22 de julho, a retificação do subitem 6.2.1.1 do edital do concurso da Polícia Rodoviária Federal. Esta retificação revela que serão convocados apenas os candidatos negros que não foram eliminados na avaliação psicológica e na investigação social.

Vale ressaltar que foram convocados candidatos dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, Piauí, Rio De Janeiro, Rio Grande do Sul, Rondônia, Roraima e Tocantins.

Os candidatos convocados deverão acessar o site da banca organizadora, o Cespe/Cebraspe para saber o local da realização da Heteroidentificação que acontecerá no dia 28 de julho.

Vale lembrar, que a medida atende a um pedido do Ministério Público Federal, que acionou a Justiça na quinta-feira (18) para pedir providências sobre o caso. A ação – em caráter de urgência – questionou os critérios adotados pela banca organizadora na convocação de candidatos negros para a etapa de heteroidentificação.

O certame oferta 1.000 vagas para o cargo de Policial Rodoviário, sendo assim, metade das vagas deveriam ser ofertadas aos candidatos negros.

Abaixo você confere a lista dos candidatos convocados:

Concurso PRF: Lista de convocados Heteroidentificação