Saiba como ocorre a produção do Urucum no Acre, fruto que rende o famoso tempero coloral

Você já deve algum dia ter ouvido falar de Urucum, Urucu ou Coloral. Se nunca isso foi citado para vocês, o videomaker do ac24horas foi conhecer uma comunidade de produtores familiares na beira do rio acre onde a principal fonte de renda em grande parte dos moradores e esse fruto.

Planta tradicional que muitas vezes era cultivada em pequena escala, apenas para uso no tempero do dia a dia, mas que nos últimos anos tomou espaço nas propriedades de grande e pequeno porte no Acre.

A maior parte do Coloral, como se chama o tempero depois de industrializado, vem de Rondônia, percorrendo um longo caminho até chegar aos mercados e supermercados, e, assim, sucessivamente em nossa casa. O preço aumenta de acordo com as dificuldades de acesso à tecnologia, tendo em vista que no acre, não existe acompanhamento técnico a quem planta o fruto.

A reportagem conversou com produtores, especialistas e nutricionistas e tira todas as dúvidas sobre o Urucum. Assista o vídeo na íntegra: