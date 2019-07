Polícia Militar age rápido e prende novinha que roubou moto

Uma ação conjunta dos Policiais Militares do 4°Batalhão – Cia de Bujari e Polícia Civil durante toda sexta-feira (19), dando cumprimento a um mandado de prisão, resultou nas prisões de Kennedy Ribamar da Costa, 21 anos, Frank D’anderson Alencar, 28 anos, e Thiago Ferreira da Silva. Eles são os suspeitos envolvidos no latrocínio ocorrido no dia 16 de junho deste ano, no Ramal Abib Cury, km 8, na Fazenda Nossa Senhora das Graças na zona rural do município do Bujari-AC.

Na ocasião, a idosa Laurinete Ribeiro da Costa, de 74 anos, foi atingida com um tiro dentro da sua residência efetuado por engano pelo próprio marido, no momento em que os bandidos cometiam o crime.

Segundo informações da família, Laurinete estava em casa com um filho e o marido, quando três homens não identificados invadiram a residência pela porta de trás. No momento da ação dos criminosos, a idosa estava assistindo televisão e ficou muito nervosa e começou a gritar. O marido da idosa já estava dormindo e o filho estava no quarto. O esposo se levantou e com uma arma efetuou um tiro que atingiu por engano Laurinete.

Os criminosos fugiram do local e levaram a bolsa e o celular da vítima. Segundo Jhennifer, neta de Laurinete, a casa dos seus avós já tinha sido alvo de bandidos há algum tempo. Os criminosos foram encaminhados ao presídio Francisco de Oliveira Conde.