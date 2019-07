Jovem sofre acidente de moto e é transportado de Brasiléia para Rio Branco em helicóptero do governo do Acre

O Governo do Estado do Acre irá antecipar o pagamento da metade do 13° salário referente a 2019 dos servidores contratados pelo Pró-Saúde. Ao todo, 1.090 funcionários serão beneficiados com a antecipação. O pagamento será na próxima sexta-feira, 26.

O anúncio foi feito pelo governador Gladson Cameli que reiterou o compromisso da atual gestão em valorizar as pessoas que prestam serviços para a sociedade. “Mesmo tendo como cenário a atual crise financeira, fizemos mais um esforço para honrar as pessoas que se dedicam à sociedade. Nosso governo trabalha para a valorização dos servidores”, destacou o governador.

Anteriormente, o governador havia anunciado o pagamento da metade do 13° aos servidores públicos estaduais das secretarias, autarquias e institutos. Também no dia 26, estará na conta do funcionalismo público, o pagamento antecipado do salário de julho. O governo irá investir nas duas folhas de pagamento mais de R$ 355 milhões.

Na sexta-feira, 19, foi paga a sexta parcela do cronograma de pagamento do passivo com décimo terceiro, que não foi pago aos servidores estaduais na gestão anterior, no valor de R$ 7 milhões.

A antecipação dos pagamentos e a quitação da dívida são fruto, de acordo com a Casa Civil, das medidas de austeridade adotadas pelo governo, como por exemplo, a reforma administrativa. Até o fim do ano, a atual gestão deve economizar R$ 90 milhões. O montante para o pagamento é fruto do Fundo de Participação dos Estados (FPE) e da arrecadação da receita estadual.