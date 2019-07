Caixas eletrônicos do Bradesco em Cruzeiro do Sul estão inoperantes

A Comissão Organizadora do 101° Novenário de Nossa Senhora da Glória espera mais de 40 mil pessoas para a festa religiosa que tem como ponto central a Procissão no dia 15 de agosto em homenagem à santa, que é a padroeira de Cruzeiro do Sul.

Uma das organizadoras, Lizane Negreiros cita que ” considerando o fluxo na estrada, a fomentação do turismo e especialmente a tradição da festa, este número poderá ser superado, como acontece todo ano”‘ novenário de 2019 será o primeiro do novo bispo da cidade, Dom Flávio, que está à frente da igreja católica Cruzeirense desde o início de Janeiro deste ano e lidera a organização do evento com o vigário geral da Diocese, padre Francisco e a Comissão Organizadora.

A festa religiosa inclui novenas e missas diárias, fogos, procissão e também a parte comercial, organizada pelo Sebrae, que inscreve e capacita os participantes da Feira realizada após as novenas. Na feira, realizada na Praça Orleir Cameli, em frente à Catedral, haverá 70 barracas com venda de comida e artesanato.

A abertura será no dia 5 as 19 horas na Catedral Nossa da Glória com uma missa celebrada por Dom Flávio, seguida pelo hasteamento das bandeiras e queima de fogos. As novenas começam no dia 6 e serão diárias, bem como as missas. Do dia 06 até o dia 14 as novenas começam as 18.30. No dia 15, a missa terá início às 17 horas e em seguida, a procissão, queima de fogos e show com a cantora Eliana Ribeiro.