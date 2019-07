Prefeitura de Rodrigues Alves comemora aniversário com asfalto

As companhias Gol e LATAM (antiga TAM) lançaram uma promoção de passagens aéreas para todos os destinos nacionais e com ofertas para embarque no Acre. Os destaques são os bilhetes de ida e volta de Cruzeiro do Sul para Rio Branco vendidas neste final de semana por R$ 332. Quem está na capital do estado também encontra passagens por R$ 332 para Cruzeiro do Sul. Esse valor pode ser dividido em 12 parcelas de R$ 32 sem juros. (Veja na imagem abaixo).

As passagens aéreas baratas entre as duas cidades estão disponíveis para viagens nos meses de agosto, setembro, outubro e novembro, exceto nos feriados deste período. Os outros destaques são as passagens de Rio Branco para Manaus vendidas nesta promoção por R$ 370 ou em 12 parcelas de R$ 36. Quem está em Manaus também pode viajar para o Acre pagando o mesmo valor.

Os outros destaques são as passagens da LATAM de Rio Branco para Guarulhos em voo direto vendidas por R$ 696,95. Quem for viajar para Brasília vai pagar pelos bilhetes a quantia d R$ 792. para o Rio de Janeiro encontramos passagens para embarque em Rio Branco por R$ 928,04. Todos as passagens aéreas da tabela abaixo são de ida e volta e estão com as taxas de embarques incluídas.

Já imaginou viajar para o Paraná para conhecer as Cataratas do Iguaçu? Neste final de semana você encontra passagens de ida e volta de Rio Branco para Foz do Iguaçu por R$ 1.148. Os turistas que viajam para Foz do Iguaçu podem ainda conhecer as cidades vizinhas que ficam na Argentina e no Paraguai. Você pode fazer passeios e ainda comprar nas lojas dos dois países.

Neste final de semana quem comprar passagem da LATAM vai concorrer a uma viagem para os jogos-Pan Americanos Lima 2019. O vencedor de uma pro,moção lançada pela companhia vai poder levar mais três acompanhantes para torcerem pelos atletas brasileiros no maior evento esportivo das Américas.

O ganhador será premiado com uma viagem (aéreo ida e volta, além de hospedagem completa) para assistir aos Jogos Pan-Americanos 2019, entre os dias oito e 10 de agosto, com direito a levar três acompanhantes. Além das ofertas de passagens, até às 8 horas de segunda-feira (22/07) você poderá reservar o hotel com desconto de até 40%.

Passagens de ida e volta com taxas incluídas nos voos do Acre