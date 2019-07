Luta bem sucedida

O anúncio feito ontem pelo MEC de que o Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos expedidos por Instituições estrangeiras, o Revalida, passará a ter duas provas por ano, coroa uma luta do deputado federal Alan Rick (DEM) – foto – Os profissionais terão, enfim, a oportunidade de fazer a segunda fase do processo mais de uma vez. Quem acompanhou o esforço do deputado federal Alan Rick (DEM) na defesa de mais de uma edição do Revalida sabe que esta foi sempre a sua grande meta no governo do presidente Jair Bolsonaro. Não foi uma nem duas vezes que foi ao Ministério da Educação, apresentou projeto, e defendeu esta causa, que deve beneficiar, entre outros, os acreanos que se formaram em Medicina na Bolívia. Este é um tipo de ação política que deveria ser parâmetro, olhar para a coletividade.

ASSIM FUNCIONA O DIREITO

Conheço o Dr. Geovanni Casseb desde criança. Sou vizinho da sua família no Jardim Tropical de décadas. É uma figura do bem. Generoso. Se ele cometeu algum ilícito a justiça é que poderá dizer. O que não se pode é lhe condenar sem ser julgado e sentenciado por um Juiz.

COMO É QUE FICA?

Sou sempre contra a exposição pública de qualquer pessoa pelo simples fato de uma acusação. Depois a pessoa é inocentada em juízo da acusação e fica com a reputação destruída. A imprensa, cumpriu apenas o papel de informar, porque a denúncia veio de uma autoridade.

ESTARIA BEM MELHOR

Não sei se são verdadeiros os boatos que o deputado José Bestene (PROGRESSISTA) pode voltar a comandar o sistema estadual de Saúde. Mas sei, porque acompanhei, de que foi um bom gestor da pasta no governo do Orleir, que não tinha os problemas como os de hoje.

ALGUMA COISA TEM DE SER FEITA

O sistema de Saúde não pode é continuar deficiente como está, igual no governo passado. Alguma coisa deve ser feita pelo atual governo, para que o setor preste um bom atendimento.

O JATINHO DO CAMELI

Desnecessária a licitação do jatinho pelo governador Gladson Cameli. Mas não vejo como contestar juridicamente a contratação, que veio por meio de um processo legal. Não está contratando um bem ilegal. Se o Governo tinha outras prioridades para investir, é outra coisa.

TRABALHO POLÍTICO

Quem faz um bom trabalho de assessoria na SEINFRA é o advogado Rondiney Dourado. Esta no cargo por mérito político e profissional. Brigou muito contra o PT durante a campanha e preenche o requisito de ser um técnico. Uma pena que, isso não seja a regra geral no Governo.

GOSTA OU NÃO GOSTA

Do Narciso Mendes se gosta ou não gosta. Só não gosta dele quem nunca teve a oportunidade de lhe conhecer de perto, conversar, é um homem de idéias, com o um QI acima da média. Não fica no muro. Tem posição política. Tenho orgulho de ser seu amigo. Parabéns, guerreiro!

FALANDO BEM

Um dos setores da Saúde que funciona é o Hospital do Juruá, recebido pelo atual governo com dívidas e quase parado. Quando dá para o crítico deputado Roberto Duarte (MDB) postar que ficou satisfeito com os relatos ouvidos da população sobre a unidade é porque anda a contento. Elogiável a atitude do Duarte em checar de perto a situação da Saúde no interior.

PAPEL DAS URNAS

Ao deputado Roberto Duarte (MDB) foi lhe dado a missão de fiscalizar o governo do Cameli.

ALTO NÍVEL

É bom assistir uma entrevista de alto nível como a do deputado Daniel Zen (PT) ao programa “Boa Conversa”, no ac24horas, sem ranço, sem o tradicional rancor das cuecas apertadas do PT, reconhecendo o que considera como acertos, mas também os erros. E sem faniquitos.

SUBMERGIDO

Quem sumiu depois que deixou o cargo de secretário no governo foi o ex-deputado Ney Amorim. Andou ensaiando a entrada em um novo partido e ficou nisso. Na eleição municipal deve apoiar candidatos a vereadores e se preparar para disputar vaga de Federal em 2022.

ESQUEÇAM O PERU DE NATAL

Nada de novo, Vai acontecer o que já colocamos neste BLOG de que, a decisão sobre quem vai comandar a conta da mídia do governo acabaria na justiça. Com isso, os senhores dos órgãos de comunicação não sonhem por peças publicitárias este ano. Esqueçam até o peru do Natal.

FICA AMARRADO

Enquanto a discussão das empresas que concorreram ao bolo da mídia estiver na justiça o governo Cameli não poderá veicular nenhuma peça publicitária sobre obras do seu governo.

ETERNO BRIGADOR

Não se pode deixar de citar o deputado Luiz Gonzaga (MDB), um brigador para que o atual governo quitasse as pendências financeiras do Hospital do Juruá. O Gonzaguinha tem mérito no bom atendimento que é prestado hoje pelos profissionais do Hospital Regional do Juruá.

SESSÕES DE DESCARREGO

O ex-presidente do PT, Minoru Kinpara, já se aconchegou no novo governo e exatamente no ninho do PSDB. Quem faz todo o trabalho de descarrego do petista é o vice-governador Major Rocha (PSDB), que tem andado com o Minoru debaixo do braço pelos mercados da cidade.

MARCAR A DATA

Que o ex-presidente do PT, Minoru Kinpara, será o candidato pessoal do vice-governador Major Rocha a prefeito de Rio Branco, não tenho menor dúvida. Falta só marcar a data da filiação. Mas tenho sérias dúvidas de que poderá ser o candidato do Palácio Rio Branco.

ATESTADO DE BURRICE

Caso o governador Gladson Cameli , que já anunciou que pretende disputar a reeleição em 2022, não formatar uma candidatura do seu grupo para a disputa da PMRB estará passando um atestado de burrice política. Ter um aliado confiável na PMRB é essencial, neste caso.

FOCO NO INTERIOR

Nos últimos três anos o deputado federal Alan Rick (DEM) teve foco especial para Porto Acre. Destinou para a Prefeitura 300 mil reais para a construção de pontes, 300 mil para reforma da quadra da Vila do INCRA, 250 mil para a Saúde, 160 mil para a aquisição de uma camionete e 480 mil para obras no campo de futebol da COLONACRE, num total de 1,3 milhões em emendas individuais Somado a isso garantiu 7,5 milhões para a construção de uma Estação de Tratamento de Água. A fiscalização da aplicação dos recursos fica a cargo dos vereadores.

PAGANDO DÍVIDA RECEBIDA

Está na conta dos servidores estaduais a sexta parcela do cronograma de pagamento do 13º salário que foi deixado como dívida pelo governo anterior. Foram mais de 7 milhões que saíram da conta do atual governo é que poderiam estar sendo aplicados em investimentos.

BOFETADA

É uma bofetada nos que na campanha tinham como mote de que os salários neste governo seriam pagos com atraso. Não só paga em dia, como paga as dívidas deixadas pelo antecessor.

AI TEM!

Quem leu a declaração da prefeita de Brasiléia, Fernanda Hassem (PT, dando o governador Gladson como um bom exemplo para a política, deve ter no mínimo murmurado: ai tem! Fernanda já foi convidada oficialmente para disputar a reeleição pelo partido do governador.

NOIVA COBIÇADA

A vereadora Janaína Furtado (REDE) é a noiva política mais cobiçada de Tarauacá, todos os candidatos a prefeito do município querem lhe ter na chapa. E com razão: é muito atuante.

NÃO ENTENDERAM

O presidente Jair Bolsonaro fala para o público dele, como faz o Trump nos EUA. Não esperem que vá falar algo que soe como agradável para a esquerda que votou nele. É do jogo político.

MUITO NATURAL

É muito natural que os petistas não gostem de nada que o Bolsonaro fala, afinal, os derrotou.