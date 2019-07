Dupla invade barbearia e assalta clientes no bairro Abraão Alab

Mais uma tentativa de homicídio foi registrada na capital. O adolescente L.S.F de 17 anos, foi ferido com um tiro na perna na noite desta quinta-feira (18) na rua Rio Grande do Sul, no bairro Aeroporto Velho, região da Baixada da Sobral, em Rio Branco .

Segundo informações da polícia, a vítima estava conversando com amigos na rua, quando dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram e o garupa efetuou cerca de 8 tiros contra eles. Na hora da ação dos criminosos, os amigos correram e o adolescente L.S.F de 17 anos, foi atingido na perna esquerda.

A viatura do Samu encaminhou o menor ao Pronto Socorro de Rio Branco em estado de saúde estável.

A Polícia Militar esteve no local e após colher as características dos criminosos e da moto, fizeram rondas na região, mas os autores do crime não foram encontrados.

O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).