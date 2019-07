Câmera flagra momento em que “novinha” rouba motocicleta

Após a prisão do médico Giovanni Casseb nessa sexta-feira, 19, detido por suspeita de envolvimento com uma rede de vendas ilegais de anabolizantes em Rio Branco, inúmeros amigos, colegas de trabalho e até mesmo quem não o conhece saíram em defesa do médico alegando, em suma, que “bandidos de verdade continuam soltos”.

Logo após anúncio da Polícia Civil informando sobre a prisão do médico, as opiniões foram diversas, mas em maioria, a favor de Casseb. “Conseguem tirar um médico fundamental do serviço de saúde do trabalho, mas não conseguem resolver a questão da criminalidade… parabéns a polícia civil”, comentou um internauta na publicação da prisão do médico.

A Operação No Pain No Gain segue com as investigações, por isso, o delegado responsável pelo caso, Pedro Rezende, decidiu manter o médico numa prisão temporária de 30 dias na Divisão de Investigações Criminais (DIC) para facilitar o acesso a novos depoimentos.

“Engraçado, né!! Tem preso que por crimes bem piores como homicídio, estupros e outros são liberados mesmo em flagrantes. Agora um médico com residência fixa e um crime que, na minha opinião, não é lá essas coisas [sic] tem que ficar detido por 30 dias pra ajudar as investigações. Essas nossas leis é que não entendo!!”, desabafou outra internauta.

No último dia 9 de julho, o garçom Whendel da Silva Rodrigues, 26 anos, também foi detido e a polícia apreendeu um grande carregamento de anabolizantes, procedentes do Paraguai, Ucrânia, México e que seriam vendidos na capital.