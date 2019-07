TCE considera prestação de contas de Edvaldo no Depasa irregular e aplica nova multa

Uma bebedeira entre casal resultou na morte de Maria Luzanira Amorim de Araújo, de 32 anos, a golpes de faca na noite desta quinta-feira (18) na rua da Eta, próximo ao Batalhão da Polícia Militar, no bairro Plácido de Castro, em Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas a reportagem do ac24horas, Luzanira e o marido Valquimar Albino Pinho passaram o dia bebendo em sua casa, quando começaram a brigar. Valquimar tomou de posse de uma faca e partiu pra cima de Luzanira na tentativa de matá-la. A vítima ainda conseguiu correr até um beco e foi ferida com dois golpes no peito e nas costas. Após ferir a esposa, Valquimar fugiu do local. Com a mesma faca usada no crime, Valquimar tentou suicídio com uma facada no peito.

Ao encontrarem Luzanira ferida, populares acionaram a ambulância do suporte avançado do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando os paramédicos chegaram no local a mulher já se encontrava morta.

Policiais Militares do 3° Batalhão isolaram a área para os trabalhos dos peritos em criminalística e em seguida fizeram rondas nas proximidades da casa do casal e Valquimar foi preso, o homem estava ferido e foi conduzido sob custódia ao Pronto Socorro de Rio Branco. Após alta médica, Albino será levado a Delegacia de Flagrantes (Defla) para os devidos procedimentos. Valquimar responderá pelo crime de feminicídio.

O corpo de Luzanira foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) para os exames cadavéricos e em seguida será liberado aos familiares.