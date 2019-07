Prefeito Mazinho Serafim vistoria obras de recuperação da ponte no Ramal do Cassirian

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim acompanhou nessa quinta-feira, 18, a equipe da Secretaria de Obras do Município durante visita ao andamento dos serviços de recuperação da ponte localizada no Ramal do Cassirian, no quilômetro 15. Desde o início desta semana, a prefeitura vem trabalhando no local que, antes, se encontrava em condições de difícil acesso aos moradores que precisam passar pela ponte diariamente.

“Um dos compromissos firmados em nossa gestão é recuperar e proporcionar melhores condições de trafegabilidade aos moradores da zona rural de Sena Madureira”, afirmou Mazinho à sua equipe. Lá, os serviços têm grande apoio do governo do Estado, que cedeu peças de bate-estacas para a recuperação da ponte no ramal.

Mazinho agradeceu o empenho do secretário de Obras, Tião Lucena e toda sua equipe, incluindo todos os operários. “Agradeço também o governador Gladson Cameli e o diretor-geral do Deracre, Ítalo Cesar pela união de esforços a favor da população”.

Para o secretário de Obras, os serviços estão sendo possíveis devido à parceria firmada entre a prefeitura de Sena com o governo do Acre. “A parceria entre nossa prefeitura e o Departamento de Estradas e Rodagens do Acre (Deracre) vem nos ajudando na recuperação dos nossos ramais”, disse Tião Lucena.

Lucena atua com toda a equipe nos ramais, entre técnicos e operários, no intuito de acelerar os trabalhos e abranger o maior número de ramais possível.

Nas proximidades de onde está sendo construída a nova ponte, a prefeitura ergueu uma estrutura provisória para que os moradores do ramal não fiquem sem a passagem de um lado do rio para o outro, até que a ponte seja entregue.