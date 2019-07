Mara Rocha supera crise!

A deputada federal Mara Rocha (PSDB) decidiu passar por cima da crise gerada por conta de conflitos internos no governo, tendo como motivo o secretário Paulo Wadt. Como diz o Messias, seu assessor para qualquer assunto: “A deputada Mara Rocha só está preocupada em cumprir o seu mandato, em trazer recursos para o Acre, em apoiar as prefeituras, não quer saber de desentendimento com ninguém”. Conta o Messias que tudo ela entrega nas mãos de Deus e que seu maior sonho é ver o Acre produzindo, gerando empregos para a juventude”

. Toda vez que é procurada uma assessora manda a recepcionista dizer que está “em agenda externa”.

. “É mentira”!

. O que é que é mentira, Maria Rosa?

. “A repórter da Globo aqui dizendo na TV que o salário mínimo vai aumentar!

. É mentira mesmo, acho que vai é diminuir.

. Voltando ao assunto da assessora que diz está na agenda externa…

. “É mentira”!

. De novo!

. O que é que é mentira Maria Rosa, caramba?!

. A repórter da Globo dizendo que a reforma da previdência é boa para os pobres…é mentira!

. Sai da frente da televisão, vai lavar a louça, deixa de estar vendo o que não deve, depois leva o totó para passear que ele está estressado com o cachorro do vizinho.

. Encontro três jovens de mais de 25 nos na praça da Revolução conversando sobre política, por volta do meio dia, um sol de lascar o cano.

. O primeiro deles pinta o quadro que tomou conta da política:

. “A política no nosso Estado está parecendo uma quarta feia de cinzas”!

. É o que pensa a juventude, o desânimo, a lassidão, o cansaço, a desesperança, a fadiga causada pelo modelo que torna políticos e partidos imprestáveis.

. Muito ruim!

. Mesmo ocupando cargos de destaque não veem as coisas mudando, acontecendo como deveria ser.

. Porém, até onde sei muitos jovens devem participar das próximas eleições; o PDT está de porteiras abertas para a juventude.

. Uma boa opção, sem dúvida alguma.

. No particular lideranças da extinta Frente Popular acham que o atual governo já se acabou antes mesmo de começar.

. Não tem um rumo certo, não sabe onde chegar, o que fazer.

. Como diz o Chico, vendedor de tapioca na Vila Acre:

. “Quem não sabe para onde vai qualquer porto serve”.

. O BUPAC trabalha unido, reivindica unido, viaja unido, se diverte unido!

. Ainda não sabe o que é BUPAC?

. É o Bloco Unido Pelos Cargos do Acre…brincadeirinha!

. É Bloco Unido Pelo Acre, formado por três senhores deputados!

. Até que se ajustaram na base do governo!

. “O governo ainda é muito confuso”, avalia o deputado do PT, Daniel Zem, da Democracia Radical.

. Frentista de um posto de combustíveis na Avenida Ceará fez todo o trânsito parar para atravessar uma senhora bem idosa.

. Gestos assim nos fazem crer que a humanidade tem cura.

. Ao mesmo tempo um jovem de 18 anos era morto no bairro Canaã com três tiros nas costas.

. Pois é, então!

. Tudo se explica!

. Aliás, esses jovens devem ler o livro “Como ganhar uma eleição sem comprar votos” porque como comprar votos não precisa de livro porque quem não sabe aprende na prática, rapidinho.

. É só perguntar para o deputado…

. “O carteiro está lhe chamando, acho que é mais multa de trânsito”!

. De novo, Maria Rosa?

. Compre carro e deixe no seu nome pra ver o que acontece!

. Já vou, fui!

. Uma boa sexta!