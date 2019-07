Gladson lança nova etapa do Programa Ramais do Acre no município de Epitaciolândia

O governador Gladson Cameli lançou na manhã desta sexta-feira, mais uma etapa do Programa Ramais do Acre para beneficiar 70 famílias que compõem a Associação de Produtores Rurais Esperança, que fica a 42km da cidade de Epitaciolândia. A primeira fase ocorreu em Epitaciolândia e Brasileia – cidades separadas apenas pelo Rio Acre –, que teve início ainda no início de junho passado.

Em Epitaciolândia, o repasse de R$ 410 mil pelo Estado, por meio do Ramais do Acre, possibilitou à equipe do prefeito Tião Flores comprar 12 pneus de máquinas pesadas, fazer os reparos de tratores e caminhões parados por falta de manutenção, e adquirir 40 mil litros de diesel para abastecer as retroescavadeiras que hoje trabalham plenamente na recuperação dos ramais, facilitando o transporte escolar e o escoamento da produção de hortifrutigranjeiros, além do rebanho suíno que abastece o frigorifico Dom Porquito e do plantel de aves fornecido para o abatedouro Acre Aves. Ambas as empresas são instaladas em Brasileia, sendo que a Dom Porquito é exportadora de carne suína para países como o Peru e o Equador, dentro do continente, e para a China, na Ásia, por meio dos portos peruanos via Oceano Pacífico.

Para o governador Gladson Cameli, com mais esta etapa o governo mostra que tem compromisso com as prefeituras e com seus trabalhadores rurais. “Queremos oferecer mais qualidade de vida às pessoas que estão produzindo, dentro dos nossas colônias, de nossos projetos agroextrativistas, porque eles merecem ser valorizados. E torno a falar que nosso governo não olha para bandeiras partidárias, mas é pautado pelo respeito às pessoas de todos os nossos municípios, independente do prefeito ser do partido ‘A’ ou ‘B’”, afirmou Cameli para trabalhadores rurais, professores, lideranças rurais e funcionários públicos estaduais e municipais e de várias pastas.