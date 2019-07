Gavião-real machucado é resgatado por bombeiros em Porto Acre

A presidente do Conselho Regional de Medicina no Acre (CRM), Leuda Davalos, procurada pelo ac24horas se posicionou sobre a prisão do médico Giovanni Casseb, acusado de envolvimento com a comercialização ilegal de anabolizantes e esteróides.

Segundo Leuda, o profissional pode sofrer um procedimento disciplinar caso haja indícios de infração.”Não temos de detalhes da prisão não sabemos se tem relação com a atividade médica. Se tiver indícios de infração será aberta procedimento disciplinar de acordo nosso código de ética. O CRM/AC analisará de acordo com o que prescreve o código de ética médica. Neste Código estão presentes todas condutas passíveis de análise do Conselho. Com relação ao fato em questão estamos aguardando mais informações para não fazer manifestações inoportunas”, afirmou Leuda.