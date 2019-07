Dupla em moto ataca grupo e fere adolescente com um tiro

É real a punição que o PDT pretende aplicar aos deputados federais que votaram a favor da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados. O deputado acreano Jesus Sérgio é um dos que estão na lista negra dos parlamentares que terão as atividades partidárias suspensas. Ao todo, oito deputados podem ser punidos depois que o partido decidiu, nesta terça-feira, 17, abrir processo para deliberar a penalidade aos parlamentares da sigla.

A determinação se deu após os deputados contrariarem determinação do PDT de não apoiar a reforma da Previdência. Em entrevista ao G1, o presidente do PDT, Carlos Lupi, afirmou que até o fim do processo os deputados ficarão suspensos de suas atividades partidárias. “Os parlamentares não poderão representar o partido nas direções estaduais e nacional, no Congresso, e também não poderão usar a legenda do PDT”.

Procurado pelo ac24horas, o deputado falou, por meio de sua assessoria, que ainda não foi comunicado formalmente sobre a decisão do partido. “Não fui formalmente notificado dessa decisão. Só irei me posicionar caso receba um ofício tratando o assunto”.

O processo está previsto para durar de 45 a 60 dias e ainda terá o segundo turno, quando os deputados poderão mudar a posição do voto. Os parlamentares podem ser punidos com expulsão do partido ou ainda sofrer sanções mais brandas, como uma advertência.

Os deputados do PDT que foram temporariamente suspensos são: Alex Santana (BA), Subtenente Gonzaga (MG), Silvia Cristina (RO), Marlon Santos (RS), Gil Cutrim (MA) e Flávio Nogueira (PI), Tabata Amaral (SP) e Jesus Sérgio (AC).