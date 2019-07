Brasileia sedia fase regional de futsal dos Jogos Escolares 2019

Cerca de 120 crianças do município de Sena Madureira foram atendidas pelo programa Saúde na Escola nessa quarta-feira (17). Desta vez, a prefeitura contemplou crianças que estudam no período da manhã e tarde na escola municipal Leonice de Almeida Bregence, localizada no quilômetro 23 da BR-364, zona rural do município.

A ação do Saúde na Escola é uma determinação do Ministério da Saúde, prontamente executada pelo prefeito Mazinho Serafim com apoio da secretaria municipal de saúde, na gestão de Daniel Herculano. Os serviços são realizados em parceria com a coordenação do programa Saúde Bucal, de Sena Madureira.

Na ocasião, as crianças foram contempladas com escovação supervisionada, palestras voltadas para promoção da saúde e prevenção de doenças e informativos de educação em saúde. Segundo a coordenadora do Programa Saúde Bucal em Sena, Dr. Sheel Silva, a ação teve uma novidade. “Aqui realizamos ações de saúde na escola e trouxemos uma novidade, que é a restauração provisória em crianças que precisam de tratamento dentário mais urgente. Também fizemos escovação junto com exame clínico para observamos quais crianças precisam ser contempladas com o tratamento”, relatou.

A coordenadora do Programa Saúde Na Escola (PSE) em Sena Madureira, enfermeira Wendy Carolina, mencionou a importância de o projeto alcançar crianças da zona rural do município. “A ação tem objetivo de atender os alunos com mais dificuldade em obter um tratamento fora da comunidade. Levamos educação em saúde para todos os alunos”. Disse Wendy.

Para a representante da direção da escola, a ida do programa de saúde à instituição demonstra preocupação da prefeitura em estar presente na vida da comunidade local.

“Muitas crianças e pais não têm condições de se deslocar até a cidade para fazer esse tratamento e a saúde vem até a escola. Com isso elas aprendem mais sobre a saúde bucal e a fazer suas escovações. Nos sentimos felizes em receber a equipe do programa”, disse Dona Lurdes, secretária de administração da escola.

Além dos atendimentos nas crianças da escola, a prefeitura também levou uma equipe da vigilância sanitária e de veterinários para vacinar cães e gatos contra a raiva, disponibilizando gratuitamente a vacinação antirrábica aos animais cujos donos quisessem vaciná-los.

Também estiveram presentes na execução dos serviços a coordenadora do Programa Saúde Bucal em Sena, Dr. Sheel Silva, o médico veterinário do município, Rodrigo Bortolan e a coordenação da Vigilância da prefeitura de Sena Madureira, representada por Jeocundo Assis.