Balconista, garçom e esteticista: veja as 27 vagas de emprego em Rio Branco

O Departamento de Água e Saneamento (Depasa) tem se dedicado a combater o desperdício da água potável no município de Bujari. Isso porque o município sofria, segundo o órgão, com constantes vazamentos, ligações irregulares, falta de medição e medição incorreta. Agora, correções no sistema de água doestado eliminaram 248 pontos de vazamento na cidade.

Lá, o trabalho realizado durou os primeiros seis meses do ano e,além de conter pontos de vazamento em residências, eliminou 28 vazamentos na rede de água do município. “Fomos de casa em casa, identificando pontos de vazamento e orientando o usuário para evitar o desperdício de água potável”, informa o gerente do Depasa Bujari, Cláudio Ramos. A medida reduziu o desperdício de água tratada em mais de 40%.

A água que chega às casas dos mais de 10 mil moradores do Bujari é coletada em reservatório de água bruta (açude). A água coletada é armazenada em outros três reservatórios de água tratada (2 elevados e 1 apoiado) para, então, ser distribuída para o município.

O município já enfrentou sérios problemas no abastecimento de água. Em 2017, a crise no abastecimento foi destaque nos noticiário local e de outras regiões do país. “Com o trabalho que fizemos, levantamos a lâmina d’água em pelo menos 50 centímetros, para que não tenhamos racionamento.Vamos ter água suficiente para ter um verão tranquilo”, conclui o presidente de Depasa, Zenil Chaves.