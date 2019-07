Vídeo mostra mulher batendo em suposta amante na capital

O pesquisador meteorológico Davi Friale informou na tarde desta quinta-feira, 18, sobre a chegada ao Acre de uma poderosa onda de frio polar que poderá causar transtornos à população mais sensível.

De acordo com Friale, será na próxima semana, a partir de quarta-feira (24), quando a temperatura cairá brusca e acentuadamente no Acre, com a chegada de uma fortíssima frente fria e, na sequência, a incursão de uma onda polar de proporções gigantescas.

“Serão atingidos também, porém, com intensidade menor, Rondônia e Amazonas, onde, até a cidade de Manaus poderá sentir os ventos dessa friagem. A capital de Mato Grosso e a região do Pantanal, assim, como as planícies da Bolívia e a região de selva do Peru serão, da mesma forma, atingidos pela forte onda de frio”, explica.

Segundo análises meteorológicas, Friale projeta temperaturas mínimas para Rio Branco e Brasileia, abaixo de 12ºC, com possibilidade concreta de chegar a 8ºC, e máximas inferiores a 16ºC, nas horas mais quentes do dia, com ventos intensos e ininterruptos da direção sudeste, causando sensação térmica muito inferior.

“Esta nova onda de frio polar a atingir a Amazônia Ocidental e parte do Centro-Oeste do Brasil poderá ser a mais intensa dos últimos seis anos, ou, até, dos últimos 25 anos, se for superada a marca daquela friagem ocorrida nos dias 23, 24 e 25 de julho de 2013, quando a capital do Acre registrou temperaturas inferiores a 9ºC”, pontuou Friale.