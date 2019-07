Sofá jogado no Rio Acre revolta internautas nas redes sociais

Depois do impasse de mais de um mês entre os órgãos de fiscalização para liberar o abastecimento dos barcos que levam combustível para Porto Walter e Marechal Thaumaturgo, o IMAC autorizou a operação de transbordo, a partir desta sexta-feira, 19, no Porto do governo do Estado, no Bairro do Remanso, em Cruzeiro do Sul.

O licenciamento foi concedido por 60 dias podendo ser prorrogado por mais 60. Nesse prazo, as empresas que fazem o transbordo e transporte devem se legalizar e atender às exigências do Instituto de Meio Ambiente do Acre.

No sábado passado, 13, alguns barcos chegaram a ser abastecidos com 41 mil litros de combustível em um espaço cedido por uma empresa particular, a Amazônia Transporte, próximo à travessia de Rodrigues Alves. Mas a direção da empresa suspendeu a operação quando o IMAC passou a exigir condicionantes, o que segundo a empresária Miriam Cordeiro, não havia sido acordado na Audiência Pública realizada em Cruzeiro do Sul, no dia 10 entre a Agência Nacional do Petróleo, Agência de Transportes Aquários, Marinha e prefeituras das cidades desabastecidas. O IMAC responsabilizou exclusivamente a empresa por qualquer dano ambiental, o que não foi aceito pela direção.

O prefeito de Porto Walter, Zezinho Barbary, cita que só houve a solução do impasse após uma reunião com os prefeitos e o governador Gladson Cameli, que reuniu o DERACRE, IMAC e com autorização da ANTAQ, firmou compromisso conjunto com os demais órgãos fiscalizadores (SEMA, Corpo de bombeiros, Marinha do Brasil, ANP, Polícia Militar e Defesa Civil). “O presidente do IMAC, André Hassem, me informou da liberação no Porto e garantiu que que nesses 60 dias não haverá nova suspensão do abastecimento”, citou o prefeito.

O abastecimento foi suspenso depois da explosão de um barco no Rio Juruá, no último dia 7 de junho, que causou a morte de 6 pessoas.