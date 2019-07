Major Rocha diz que o Estado precisa estar em superioridade de fogo em relação às facções

Redução de homicídios em Cruzeiro do Sul é superior a 80%

Na entrega de uma viatura e três fuzis para a Polícia Civil de Cruzeiro do Sul, nesta quarta-feira, 17, o vice governador Major Rocha disse que “o Acre precisa sempre estar em superioridade de fogo pra combater a criminalidade, por isso, desde o início da gestão estamos investindo em mais armas e viaturas e contratação de 500 novos homens que estão em formação e em breve estarão nas ruas”, citou lembrando que o investimento na segurança é de mais de R$ 44 milhões.

Em Cruzeiro também haverá os Grupamentos de Fronteira e Aéreo, com o suporte de um helicóptero que atenderá todo o Vale do Juruá.

Redução da violência em Cruzeiro do Sul

O resultado do início dos investimentos em segurança, de acordo com Rocha, é mais visível em Cruzeiro do Sul, onde a redução do índice de crimes violentos contra a vida, é superior a 80%.

A diminuição de homicídios em todo o Acre, com relação ao mesmo período do ano passado, foi de 36,46%. Em Rio Branco foi de 27,19% e em Cruzeiro foi de 81%.

O secretário de Segurança, Coronel Mário César, afirma que o bom resultado se deve a um conjunto de ações integradas que incluem a retomada da disciplina no presídio local, a melhor qualificação dos inquéritos da polícia civil ” e principalmente ao trabalho desenvolvido pela Polícia Militar”.

Números da PM de Cruzeiro impactam positivamente os índices do Estado

Os números divulgados pela Polícia Militar do Acre, demonstram a relevância do trabalho desenvolvido pelo Sexto Batalhão da P.M em Cruzeiro do Sul.

Cruzeiro do Sul responde por 20% Do total de prisões em todo o Acre. Das 5.365 , 1.036 foram feitas no Juruá.

Do total de armas apreendidas, 461, Cruzeiro responde por 15% , sendo 68. Quanto as motos roubadas e recuperadas, também é representativa a participação do Sexto Batalhão. Do total de 649 no Acre, 58, foram devolvidas aos donos pelos P.Ms do sexto Batalhão, o que corresponde a quase 10%.

O Sexto Batalhão é responsável por toda a área desde o Rio Liberdade, divisa com Tarauacá, até Foz do Breu, divisa com Peru, incluindo as cidades de Cruzeiro do Sul, Mâncio Lima, Rodrigues Alves, Marechal Thaumaturgo e Porto Walter.

O comandante Major Evandro Bezerra, diz que o bom resultado se deve ao grande empenho e comprometimento da tropa que entendeu a filosofia de trabalho ‘” e à intensificação das operações nas zonas urbana e rural e uma grande proximidade com a população, que é grande parceira do nosso trabalho”.