Pega-Pega tenta arrecadar recursos para representar o Acre em Concurso de Quadrilhas

Uma dupla tentativa de homicídio foi registrada na capital. José Eduardo Marinho da Rocha, de 35 anos, e um adolescente de 15 anos, foram feridos a tiros em via pública no início da tarde desta quinta-feira (18), na rua Jatobá, no bairro Ayrton Sena, em Rio Branco.

Segundo informações da polícia, as vítimas estavam na rua quando dois homens não identificados em uma motocicleta se aproximaram e o garupa de posse de uma arma de fogo efetuou vários tiros. José foi ferido com um tiro na perna direita e o menor com um tiro no joelho direito. Para não morrer, Eduardo e o adolescente mesmos feridos conseguiram correr e fugir dos criminosos que se evadiram do local tomando rumo ignorado.

Duas viaturas do Samu foram acionadas por populares e conduziram os pacientes ao Pronto Socorro de Rio Branco, ambos em estado de saúde estável.

Policiais Militares do 3° Batalhão estiveram no local, colheram as características dos criminosos, fizeram rondas na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi preso. Agentes da Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) investigarão o caso.

A motivação do crime é desconhecida.