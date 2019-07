Ninho de ratos? Chama os gatos! 

O deputado Roberto Duarte (MDB) – foto – fez uma denúncia pelas redes sociais que, pela gravidade, merece uma apuração e providências imediatas: a de que os pacientes do Hospital de Feijó convivem com os ratos. O forro da unidade virou moradia dos roedores. Quando chovem as fezes dos ratos descem pelas goteiras, principalmente, no necrotério. A questão é que a secretária de Saúde, Mônica Feres, ainda não se dignou a fazer uma visita aos hospitais do interior, pois, se tivesse feito não estaria hoje tomando conhecimento disso pela mídia. A conservação do prédio, pelo que constatou o parlamentar, é de total abandono e, pela sua deterioração não comporta nem uma recuperação, mas sim uma reconstrução. E não se pode dizer ser esta uma denúncia do ouvi dizer, o deputado Roberto esteve pessoalmente no local fazendo uma vistoria. A continuar nesta situação, não será demais se surgir a notícia de que os pacientes estão levando seus gatos para espantar os ratos ou espalhando raticidas no prédio.

UMA PERGUNTA QUE FICA?

Como se exigir de um médico, um enfermeiro, ou outro servidor qualquer do Hospital de Feijó, que trabalhe feliz num ambiente insalubre, e se arriscando a pegar uma leptospirose?

ISSO PODE, GLADSON CAMELI?

Vamos agora para uma unidade especializada de Saúde do governo, que funciona como uma máquina com as suas engrenagens azeitadas. Falo do SAE, da Central de Transplantes, aonde não cabe politicagem. E tentam fazer agora ao querer tirar da chefia a enfermeira Edna Gonçalves, com a experiência em vários transplantes, para por no lugar uma afilhada política. Isso pode, Gladson Cameli? Não se mexe no que está dando certo: política longe da Saúde.

A CARTA DA MANGA É SUA

Pode-se discutir à exaustão entre os aliados do governo a sucessão municipal e até a estadual, mas ficará apenas no campo das ilações. Para a PMRB, é preciso saber, quem é o candidato do Gladson? E para o Governo, se ele será candidato à reeleição ou não. Fora isso é diversão.

O REI DOS GROTÕES

Enquanto alguns políticos falam a língua das elites, o senador Sérgio Petecão (PSD) atua nos grotões, é usa o linguajar do povo mais sofrido. E quando as urnas abrem o Petecão pipoca de votos. E ai, os adversários se indagam, como conseguiu tanto voto? Anote: ele vai mais longe!

UMA PARADA INDIGESTA

O prefeito de Xapuri, Bira Vasconcelos (PT), não vai tão bem na gestão, e ainda terá uma parada indigesta pela frente na campanha para a sua reeleição: enfrentar a candidatura do jovem Ailson, filho do deputado Antonio Pedro, desta feita sendo o candidato do governo.

GRANDE INTERROGAÇÃO

Os prefeitos do PT se elegeram na última eleição com a poderosa máquina do governo estadual a favor, com recursos, estrutura, e os esquemas nas unidades do Estado nos municípios. 2020 é a grande interrogação: disputarão fora do poder e com o PT em desgaste.

O VENTO MUDOU

Foram 20 anos de vento soprando a favor, em 2020 o vento soprará forte ao contrário.

CIDADE VIOLENTA

O número pode até ter aumentado, após o fechamento da coluna: nas últimas 48 horas aconteceram quatro execuções em Rio Branco, que continua uma cidade violenta. Eu não consegui entender, como é que o Gladson declara estar “satisfeito” com a Segurança. Égua!

VANTAGEM AMPLA

A vantagem a favor da PEC da Previdência Social foi tão ampla que, ter os votos ou não do PDT, e no qual se incluiu o do deputado Jesus Sérgio (PDT), favorável, não mudaria nada.

BEM MENOS

O governo do presidente Jair Bolsonaro é uma fábrica de trapalhadas, mas ainda assim a produção é bem inferior que a da Fábrica de Trapalhadas do governo da ex-presidente Dilma.

EXTREMAMENTE COMPETENTE

Uma Secretaria que não dá problemas para o Governo é a da engenheira Maria Alice. Conheço-a desde o governo Flaviano Melo, é turrona, mais extremamente competente.

MAMANDO E CHORANDO

Chega uma postagem de um leitor com comentário de que não sabe por qual razão os aliados em Brasiléia, ainda reclamam do governo. “Crica, a esmagadora maioria está mamando em órgãos estaduais, uns com a mamadeira maior, outros com a menor, mas todos com chupeta”.

PERGUNTA NA BERLINDA

Outro leitor manda uma pergunta sobre o que acho de uma chapa para disputar a prefeitura de Tarauacá, com a vereadora Janaína Furtado para prefeita e o médico Rodrigo Damasceno de vice. Obrigado pelos elogios ao BLOG, mas só quem pode responder é a Janaína e o Rodrigo. Ok?

PODERIA DAR INCERTAS

O governador Gladson poderia adotar como tática para saber como está funcionando o HUERB, fazer visitas incertas. Tivesse visitado a unidade, nos últimos dois dias, veria o sofrimento da população, igual ao que acontecia no governo anterior. Faça isso, governador!

CORTESIA COM CHAPÉU ALHEIO

Longe de estar no Acre, a ponte sobre o Rio Madeira está em território rondoniense. Ainda bem que pararam de discutir nomes para aquela obra, fazendo cortesia com o chapéu alheio.

A META É O DUDU

O PCdoB vai com chapa própria para disputar vagas na Câmara Municipal de Rio Branco, mas com uma prioridade, a reeleição do vereador Eduardo Farias (PCdoB). O resto é conseqüência.

ACABOU A BOQUINHA

Na eleição do próximo ano não teremos a coligação proporcional, que sempre funcionou como um balcão de negócios para maioria dos dirigentes de partidos nanicos se coligarem com partidos maiores. Em 2020, cada sigla será obrigada ter chapa própria para vereador. E, como na eleição estadual, novos nanicos irão desaparecer por não atingir a cláusula de barreira.

POR ISSO SE REBELAVAM

Os partidos de esquerda sempre foram uma espécie de puxadinho do PT. Quando a matéria criando a cláusula de barreira, em que cada partido tem que obter um percentual estabelecido em lei era posta em votação, derrubavam. Sabiam que, sem a muleta do PT, ficariam menores no cenário nacional. Foi o caso do PCdoB. Agora todos têm de caminhar com as próprias pernas. Ou somem. O fim das coligações proporcionais reduzirá o número de partidos.

DIFICULDADE NA FORMAÇÃO

Os partidos que têm vereadores em seus quadros estão querendo se livrar deles, por serem empecilhos quando da montagem das chapas, inibem a vinda de candidatos sem mandatos. Por isso o PSDB está pondo para fora os vereadores Clézio Moreira e Célio Gadelha.