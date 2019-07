Festival da Macaxeira começa hoje em Mâncio Lima

O Festival Atsá Puyanawa 2019, conhecido como ‘Festival da Macaxeira’, começa nesta quinta-feira, 18, e segue com as atividades até o dia 22 de julho, no município de Mâncio Lima. O evento é realizado na Terra indígena do povo Puyanawa e já está em sua terceira edição. Este ano, trará o tem “Celebrando a Natureza e a Vida”.

Os participantes terão contato com a cultura tradicional, música, dança, culinário indígena, brincadeiras, trabalhos espirituais e artesanato do povo Puyanawa. Para a população local, o festival une a indígena com suas raízes e tradições.

O festival tem apoio da prefeitura do município e busca resgatar as tradições do povo indígena na região. Para mais informações – 68 99904-5933.

Os Puyanawa

Os Puyanawa, assim como muitos povos Acre, sofreram com o crescimento das atividades extrativas da borracha e do caucho na região no início do século XX, sendo vítimas dos confrontos e doenças. Os sobreviventes foram escravizados, forçados a trabalhar nos seringais e viram rapidamente o seu modo de vida ser ceifado.

Os Puyanawa foram expropriados de suas terras, catequizados e educados em escolas que proibiam a expressão de qualquer traço de sua cultura. Somente com o início do processo de demarcação de seu território, a cultura Puyanawa voltou a ser valorizada pelos próprios índios, que têm se esforçado para retomar sua língua nativa, tarefa que realizam com dificuldade, tendo em vista o reduzido número de falantes.

Com informações Juruá Em Tempo