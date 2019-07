Espaço Institucional irá reunir parte da estrutura do governo durante a Expoacre 2019

Uma das novidades da edição deste ano da Expoacre será o Espaço Institucional que irá reunir parte da estrutura governamental. Estarão presentes secretarias de Estado, gabinete do governador e do vice, Gabinete Militar e representantes do governo de Rondônia.

A Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) irá aproveitar a grande circulação de pessoas durante os nove dias de evento para apresentar a plataforma digital do Plano Plurianual do Acre 2020-2023 (PPA). Por meio do envio de sugestões, via internet, qualquer cidadão poderá contribuir com a elaboração do conjunto de projetos e programas que irão nortear as políticas públicas nos próximos quatro anos.

As equipes da Seplag irão falar da importância das pessoas fazerem críticas e sugestões de investimento em obras, serviços e intervenções que devem ser priorizadas pelo governo.

Outro serviço que será oferecido no stand da Seplag durante a Expoacre será a explanação sobre o recadastramento dos servidores. A atualização neste ano deverá ser feita em duas etapas, uma via internet e outra de forma presencial nos departamentos de Recursos Humanos, de acordo com cronograma pré-estabelecido. Servidores serão orientados sobre a importância e o passo a passo para fazer o recadastramento.

Cabe também à Secretaria de Planejamento e Gestão realizar a Pesquisa de Volume dos Negócios. Durante os dias de Expoacre, pesquisadores irão coletar informações junto aos bancos, concessionárias, restaurantes, ambulantes, e também em relação aos valores movimentados com a venda de veículos e máquinas, leilões, indústria, produtos agropecuários, comércio e serviços.

Os dados consolidados são uma importante ferramenta de avaliação dos resultados da feira de negócios e entretenimento.

“Além do PPA online, do recadastramento de servidores e do Estudo do Volume de Negócios da Expoacre, estamos avaliando a possibilidade de também divulgar o nosso Guia de Serviços Online da OCA. São ações importantes de governo que precisam ser amplamente divulgadas à população acreana”, afirmou a secretária de Planejamento e Gestão, Maria Alice de Araújo.

A Expoacre 2019 será realizada de 27 de julho a 4 de agosto pelo governo do Estado e o Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas (Sebrae), em parceria com a Associação Comercial (Acisa), Federação das Indústrias (Fieac), Caixa Econômica Federal, Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Acre (Faeac) e da Prefeitura de Rio Branco.