Enem 2019 pode cobrar temas abordados no noticiário 

Assuntos podem cair na prova de Linguagens, Ciências Humanas e até mesmo Redação

De acordo com o cronograma do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2019, a próxima etapa é a liberação dos cartões que informam os locais onde as provas devem ser realizadas pelos candidatos, nos dias 03 e 10 de novembro. No primeiro dia, os participantes realizam as provas de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias, Redação e Ciências Humanas e suas Tecnologias. E quais são as possibilidades de temas do noticiário serem abordados nas avaliações?

Considerando o histórico do exame, as chances são grandes, uma vez que as questões tratam de pontos ligadas diretamente ao cotidiano das pessoas, às relações humanas e tudo o que está englobado neste universo. Um levantamento aponta que, entre 2014 e 2018, mais de 50% das avaliações de Ciências Humanas abordaram formas de organização social, movimentos sociais, pensamento político e ação do estado (52%).

Os temas que apareceram em segundo lugar entre os mais abordados foram diversidade cultural, conflitos e vida em sociedade (23%), seguidas de itens a respeito dos domínios naturais e a relação do ser humano com o ambiente (15%). Os temas podem ser abordados tanto pelo viés histórico quanto sob a ótica das atualidades, exigindo do candidato conhecimento prévio.

Provas do Enem 2019

Os participantes deverão chegar até as 13h, horário de Brasília, e as provas começam às 13h30, com duração de 5h30 no primeiro dia e 5h no segundo. As notas do Enem 2019 poderão ser usadas para ingresso no ensino superior, em universidades públicas, por meio do Sistema de Seleção Unificada (SiSU); para aquisição de bolsa parcial ou integral, em faculdade particular, com o Programa Universidade para Todos (ProUni); ou financiar a faculdade por meio do Fundo de Financiamento Estudantil (FIES). Além disso, é possível também estudar em Portugal.

Dia 3/11: Redação; 45 questões de Linguagens e Códigos; 45 questões de Ciências Humanas

Dia 4/11: 45 questões de Matemática; 45 questões de Ciências da Natureza

Agência Educa Mais Brasil