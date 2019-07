Em 6 meses, Jéssica Sales empenha mais de R$ 9 milhões e libera mais de R$ 3 milhões aos municípios acreanos

A Deputada Federal Jéssica Sales (MDB), nos seis primeiros meses do seu segundo mandato empenhou mais de R$ 9 milhões de reais e conseguiu a liberação de mais de R$ 3 milhões de reais aos municípios acreanos.

Os investimentos são diversas áreas. Na agricultura, os recursos estão sendo investidos em aquisição de maquinários, micro tratores que auxiliam no escoamento e no incentivo a produção familiar.

Em Rodrigues Alves, a construção da segunda etapa da rampa do porto vai facilitar o acesso dos agricultores ribeirinhos com suas produções na cidade.

Já no setor educacional, o apoio vem por meio de recursos para a obtenção de ônibus escolares e construção de escolas. Os investimentos garantem melhorias no acesso e promoção do estudo a centenas de estudantes diminuindo a evasão escolar por falta de escolas nas comunidades.

Recursos conquistados pela emedebista para a construção de várias Unidades Básicas de Saúde- UBS distribuídas principalmente em áreas rurais e ribeirinhas dos municípios também compõem o montante dos recursos empenhados e levam , desse modo, a saúde para mais perto de dezenas de famílias.

O esporte também é uma área que ganha destaque através da atuação parlamentar de Jéssica Sales. A construção, reforma e cobertura de quadras de esportes são investimentos importantes e que proporcionam a adolescentes e crianças uma prática de atividades saudáveis em suas cidades.

Ou setor que tem recebido investimentos resultados da atuação parlamentar da deputada, é a Infraestrutura, com a pavimentação de ruas com tijolos e construção de drenagem e calçadas, tem levado mais dignidade no acesso, para centenas de pessoas, bem como a implantação de sistemas de abastecimento de água e melhorias sanitárias.

“Respeito muito os prefeitos de cada município do meu Estado, e faço meu trabalho, pensando sempre na ponta, que é povo, então, independentemente de cor partidária o que está em jogo é o meu compromisso com o povo. E pra mim, importa muito ouvi-los e destinar minhas emendas de acordo com suas necessidades, por isso, faço questão de estar sempre perto”, salientou Sales.

Os municípios contemplados nesse primeiro semestre de 2019 estão : Mâncio Lima, Cruzeiro do Sul, Rodrigues Alves, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, Tarauacá e Sena Madureira.

3 milhões liberados

Os municípios receberam recursos que somados totalizam mais de R$ 3, 8 milhões de reais, aplicados para a construção de Unidades Básicas de Saúde, pavimentação asfáltica de ruas, construção de escolas e de quadras esportivas e complexos esportivos, aquisição de maquinários como pá carregadeira, ônibus escolares e mais a revitalização do beco do mercado em Cruzeiro do Sul, construção da primeira rodoviária da segunda maior cidade do Estado.

Recesso Parlamentar

Para a Deputada Federal Jéssica Sales a avaliação do primeiro semestre deste ano é que este foi um período desafiador, de embates acalorados e de decisões importantes para o país.

“É uma pausa, logo, logo estarei de volta para representar ainda com mais vigor os meus irmãos acreanos, o que faço com muito orgulho”, afirma.