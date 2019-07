Detran publica editais de notificação de veículos recolhidos no interior do Acre

O Departamento Estadual de Trânsito do Acre (Detran.AC) publicou nesta quarta-feira, 17, no Diário Oficial do Estado (DOE), três editais de notificação de veículos removidos de Sena Madureira, Senador Guiomard e Plácido de Castro.

Ao todo os avisos listam 57 veículos, entre carros e motocicletas que foram removidos para os pátios do órgão por irregularidades. No documento, os automóveis são identificados por placa, marca/modelo, ano, Unidade Federativa (UF), ano, cor e nome do proprietário.

Os responsáveis têm o prazo de 20 dias após a data da publicação para quitar todos os débitos vinculados ao bem e realizar o resgate, caso não o façam, os veículos ficam sujeitos a leilão público, conforme legislação em vigor.

“Além de débitos referentes a licenciamento e multas, também devem ser pagas taxas de guincho e permanência no pátio”, explica a diretor de operações do Detran, Isaías Brito.

Para reaver os veículos em Sena Madureira, os proprietários devem se dirigir à 4ª Circunscrição Regional de Trânsito (4ª Ciretran), situada na Rua Augusto Vasconcelos, 610 – Bairro Cidade Nova, no horário de 8h às 12h e das 14h às 16h.

Já em Senador Guiomard, os veículos estão na 7ª Ciretran, localizada na Rua Hermes Batista Cavalcante, 978 – Bairro Maria Fernandez, no horário de 8h às 12h e das 14h às 16h.

Em Plácido de Castro, o resgate de bens é realizado na 8ª Ciretran, na Avenida Diamantino Augusto de Macedo, nº: 1142 – Centro, no horário de funcionamento padrão.

Os três editais estão disponíveis no site do Diário Oficial, edição nº 12595 de 17 de Julho de 2019.