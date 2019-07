Democracia, fidelidade e corrupção!

O Partido Democrático Trabalhista, PDT, cujas raízes estão fincadas no trabalhismo de Getúlio Vargas, resolveu dar um bom exemplo para a moralização política tão necessária ao Brasil de hoje. Decidiu punir seis de seus melhores parlamentares, inclusive o deputado Jesus Sérgio (AC), por ter votado a favor da reforma da previdência contra a orientação do partido para que seus parlamentares votassem contra.

A degeneração, a corrupção e a deterioração do sistema político (partidário-eleitoral) tem suas origens na infidelidade partidária a partir da proliferação de departidos políticos como maxixe no pé da serra.

Uma verdadeira esculhambação. Um balcão de negócios. Bandalhice, patifaria, indecência, pouca-vergonha. É o conceito que a população tem dos partidos e dos políticos brasileiros, muito embora nem todos ajam assim. Mensalão, cuecão, petrólão são frutos do sistema político. Se todos os partidos resolvessem fazer como o PDT a pouca-vergonha não acabava, mas diminuía.

. Foi só o Paulo Guedes anunciar que vai liberar parte do FGTS ativo que a alegria de muita gente está voltando.

. Como diz o Marcos Moreira:

. “Dinheiro não traz felicidade, manda buscar”.

. Muitos até que achavam o presidente Bolsonaro a peste negra, se a economia melhorar vão achá-lo a Madre Tereza de Calcutá.

. Observando as insanidades do Trump.

. É o típico americano imperialista, arrogante, racista, xenofóbico, um cretino na verdade, mas tem gente por aqui que acha ele Odim, deus da mitologia nórdica.

. Deve ser uma síndrome, tipo a de Estocolmo quando a vítima se apaixona pelo próprio algoz, torturador, sequestrador.

. Sei lá!, tipo o complexo de vira-latas.

. A sociedade está tão fraturada de um jeito que quando alguém critica o Bolsonaro ou o Donald Trump (aquela ancilostomose), chamam logo de petista.

. Como diz a Maria Rosa Tudor, do Calafate: “Deus vai levantar um homem para governador esse país com justiça, que seja para todos e não só para a esquerda ou só para a direita”.

. Vai orando, Maria Rosa!

. Ela quer saber por que o Bolsonaro e o governador Gladson disseram na campanha que não seriam candidatos a reeleição, que não tinham projeto de domínio como o PT fez para se perpetuar no poder?

. Sei não, pergunta para eles!

. “Ô bicho ignorante”!

. Quem é o ignorante, Maria Rosa?

. “Esse Bolsonaro, Deus me livre”!

. Respeita o teu presidente!

. A PF e o Gaeco fizeram uma limpeza considerável na área, ainda tinha gente reclamando das prisões.

. Que seriam pobres, favelados e não chefes…

. Consta que as várias mortes de ontem seria uma retaliação a operação, uma vingança!

. Canaã, é um nome hebreu com origens no aramaico, língua falada pelos patriarcas Abraão, Isaque e Jacó e quer dizer “terra prometida”.

. Terra que mana leite e mel!

. Aqui em Rio Branco tem o bairro Canaã, no 2º Distrito, que para muitos seria a terra da promessa, um bom lugar para se morar.

. Tornou-se um lugar violento, palco da morte de muitos adolescentes e jovens onde os moradores vivem com medo.

. Deixando a violência de lado e migrando para o trabalho…

. O deputado Luís Gonzaga (PSDB) não para nem no recesso, aproveita o tempo para visitar as comunidades mais isoladas do Juruá.

. Gonzaga está entre os três deputados mais atuantes no mandato nesse primeiros semestre.

. É dele a lei que pune alunos que depredarem as escolas, a lei do ante vandalismo.

. Poderia se estender a outros órgãos públicos como, por exemplo, as praças!

. O ex-presidente da Assembleia, Élson Santiago, é o primeiro suplente do Progressista; deve se empenhar na candidatura do Gerlen Diniz (Progressista) a prefeito de Sena Madureira.

. Ele assumiria o mandato!

. Tem um obstáculo no caminho: o prefeito Mazinho é uma parada indigesta para qualquer adversário.

. Com medo da polícia um traficante colocou, boca noite, três quilos de pó na lixeira lá fora.

. Á noite tomou umas até tarde, apagou, acordou lá pelas dez de ressaca…

. …o caminhão do lixo já tinha passado.

. Bom dia!