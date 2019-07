CNH digital já está disponível aos motoristas de Cruzeiro do Sul

Em reunião com o prefeito de Cruzeiro do Sul em exercício, Zequinha Lima, e o presidente da Câmara Municipal, Clodoaldo Rodrigues, o vice governador Major Rocha anunciou que seu escritório na cidade entrará em funcionamento nos próximos dias e que seu objetivo é ser a ponte entre os problemas e as soluções para o Juruá. ” Vou ser a ponte entre as pessoas, o governo e as soluções. A burocracia torna tudo muito lento por isso estarei aqui uma semana a cada mês para ouvir as pessoas e dar seguimento às demandas apresentadas”.

A primeira solução de problema no Juruá, deverá ser da revitalização do Estádio Arena do Juruá, que desde outubro do ano passado, sem vigia, vem sendo depredado. O vice governador já pediu relatório sobre o estádio e fará visita ao local.

Ainda sobre esporte, Rocha e Zequinha alinharam a realização da fase estudantil dos Jogos Escolares na modalidade Futsal no Ginásio Estadual Jader Machado.

” Já temos o governador que é daqui e agora o vice permanecerá mais tempo aqui, o que muito nos tranquiliza. As parcerias entre o governo e a prefeitura serão firmadas e expandidas de forma a beneficiar a população’.

Ainda em Cruzeiro do Sul, o vice governador e o secretário de Segurança Publica, Paulo Cézar , vão entregar uma viatura para a Delegacia da Mulher e armamento para a Polícia Militar.