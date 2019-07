Blogueiro comenta denúncia de Roberto Duarte: Ninho de ratos, chama os gatos!

O empresário Edicarlos Silva de Lima, responsável pela empresa MRC de LIMA, resolveu apelar para o governador na tentativa de receber o que o governo do estado lhe deve desde janeiro deste ano.

Edicarlos tem quatro carros alugados para o governo do Estado para atuar no que hoje, após a reforma administrativa do governo, é o Instituto de Educação Profissional e Tecnológica do Acre (IEPTEC), antigo Instituto Dom Moacyr.

Na carta enviada ao governador, o empresário afirma que seus pagamento sempre estiveram em dia, mas que a partir de janeiro deste ano não recebeu nenhum centavo. Edicarlos apresentou comprovantes de que seus contratos foram aditivados com o poder público.

“Tenho uma pequena empresa de prestação de serviço, e durante alguns anos do antigo governo os meus pagamentos estavam em dia. Porém, desde que a nova diretoria assumiu na pessoa do Senhor Francineudo Souza, estou tentando resolver a questão de um pagamento meu que está preso há mais de seis meses. Todas as vezes que tento receber eles me pedem um documento diferente, Meu contrato passou por processos legais de licitação, não foi indicação, nem troca de favores e mesmo assim não consigo receber”, diz um trecho da carta.

Depois de ter ido ao IEPTEC cobrar a dívida, Edicarlos recebeu uma notificação, assinada por Lidiane Nery, chefe de Departamento Administrativo do IEPTEC suspendendo a partir do dia 1º de julho os serviços prestados de dois dos quatro veículos que a empresa tem locado.

Edicarlos afirma que além dele, os motoristas que trabalham nos veículos estão sem receber. “Senhor governador, eu sou pai se família e tenho 4 motoristas que também são pais de famílias que trabalhavam nessa secretaria. Por isso lhe peço que o senhor atenda esse meu pedido e peça a autorização para fazerem meu pagamento. Não estou querendo nada que não seja meu por direito, só quero receber o dinheiro que é pagamento do meu trabalho”, afirma.

A dívida total desde janeiro alegada pelo empresário supera os 70 mil reais.

A reportagem do ac24horas tentou durante toda a manhã desta quarta-feira, 17, ouvir o diretor presidente do IEPTEC, Francineudo Costa, mas não obteve retorno. O espaço fica aberto para o posicionamento do gestor sobre o assunto.