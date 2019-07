Uma tarefa difícil para a oposição 

O governador Gladson Cameli (foto) revelou ontem ao BLOG DO CRICA de que vai demitir toda a diretoria da FUNTAC, que será transformada no Departamento de Projetos de Engenharia e Tecnologia. A FUNTAC, que quando da sua criação no governo Flaviano Melo, era referência de funcionários com capacidade técnica nos seus quadros, hoje abriga; em sua maioria, diretores e outros ocupantes de cargos de relevo sem qualificação para a elaboração de projetos na área da tecnologia, nomeados apenas na base da amizade política. Um Projeto de Lei mudando a configuração da FUNTAC deverá ser enviado pelo governo à Assembléia Legislativa, logo após o fim do recesso parlamentar. Mas, caso o governador Gladson não nomeie para o novo órgão pessoas pelo quesito da competência e mantenha o critério apenas político estará trocando o seis por meia dúzia. É da sua lavra que seu governo priorizaria os técnicos. Eis, uma oportunidade de colocar o que prometeu, na prática.

QUE É ISSO, MAURO!

A gestão anterior da secretária de Educação não tinha diálogo com os professores. Mas parece que não mudou muita coisa com o secretário Mauro Sérgio. Na elaboração de políticas para o setor, o SINTEAC tem sido excluído dos debates. A presidente do SINTEAC, Rosana Nascimento, tem legitimidade para reclamar, pois, colaborou muito para tirar o PT do poder.

COMPETENTE, MAS TAGARELA

A apresentação ontem no SEBRAE do esboço de que como se darão as ações na EXPOACRE, feita pela secretária de Turismo, Eliane Sinhasique, torrou a paciência dos presentes pela longa explanação e chavões repetitivos. Ela é competente, mas tagarela ao extremo quando fala.

MANUAL DO ORADOR

No manual do bom orador, consta que, depois de sete minutos, quando o assunto é árido, ninguém presta mais atenção no que fala o orador, lição que vale para todos do governo.

SATISFEITO COM A SEGURANÇA

O governador Gladson Cameli disse ontem ao BLOG estar “satisfeito” com os rumos da Segurança Pública, que baixou os números da criminalidade. De fato isso aconteceu, mas está longe de dar aos moradores da capital, por exemplo, uma sensação de que estão seguros.

TEMPO PARA REFLEXÃO

A ex-prefeita de Sena Madureira, Toinha Vieira, não deverá disputar a eleição para a prefeitura do município no próximo ano. A observação foi feita pelo vice-governador Major Rocha, que é seu aliado político. Considera que Toinha deve se afastar um pouco da disputa para reflexão.

NOME DA PAUTA

O vice-governador Major Rocha diz que a oposição ao prefeito Mazinho Serafim deverá se unir em torno da candidatura do deputado Géhlen Diniz (PROGRESISTA) a prefeito de Sena Madureira. Ainda que consiga este desenho político, derrotar o Mazinho não será fácil.

PAREDES TÊM OUVIDOS

O secretário da SEINFRA, Thiago Caetano, um dos melhores do governo, deveria ter aprendido a lição de que pato novo não mergulha fundo e de que as paredes costumam ter ouvidos.

NEM PENSAR

Sabe de que se fosse disputar uma vaga de vereador da capital na próxima eleição, o prefeito Marcus Alexandre se elegeria com boa votação, o que aumentaria a bancada petista na Câmara Municipal de Rio Branco. Mas é decisão tomada que não admite pensar na hipótese.

MINHA SOLIDARIEDADE

A minha solidariedade ao colega de imprensa Ivan de Carvalho pela barbárie da morte do seu filho, executado friamente nesta guerra da violência que tomou conta de Rio Branco.

NÃO É POR FALTA DE AÇÃO

Não é por falta de ação da polícia que, na semana passada prendeu quadrilhas de assaltantes, recuperou carros e motos roubados, apreendeu grande quantidade de droga e esteve nas ruas. Mas um plano mais ousado tem de ser posto em prática, com mais polícia nas ruas.

CONTINUA VIOLENTA

Rio Branco continua uma cidade muito violenta, é um dado que não dá para contestar.

FICOU NA CONVERSA

O vice-governador Major Rocha defendeu a idéia de substituir os policiais militares da ativa, que estão à disposição de autoridades, por PMS aposentados, que poderiam suprir esta lacuna. Mas parece que ficou apenas na base da boa intenção, da conversa e nada mais.

CONTINUA NO NORMAL

O Atlético Acreano, continua no normal, na última colocação do Campeonato da Série C. A boa participação do Galo na campanha passada foi algo extra, como um ponto fora da curva.

PRAZO DE TOLERÂNCIA

Perguntei ontem ao governador Gladson C ameli sobre como via o trabalho da secretária de Saúde, Mônica Feres, até aqui. Limitou-se a dizer que, ela está ainda no prazo de tolerância.

PROVIDÊNCIA PROMETIDA

Sobre nota da coluna acerca do atraso no salários dos servidores da OCA, que são um exemplo de educação e de bom atendimento, a secretária Maria Alice me garantiu ontem que providências serão tomadas para que as empresas não atrasem mais os salários destes servidores. Esperamos que, isso aconteça. É uma barra trabalhar e não receber.

ATÉ QUE ENFIM!

Em governos anteriores era de dar dó o tratamento dispensado ao Educandário Santa Margarida, que tinha que fazer apelos públicos para a manutenção das crianças sob o seu cuidado com toda a assistência. O atual governo liberou 300 mil reais à instituição.

UM DIFERENCIAL NA DISPUTA

O deputado federal Alan Rick (DEM), cujo nome está entre as opções do grupo do governador Gladson para ser candidato a prefeito de Rio Branco, tem um referencial de ser até aqui um bom parlamentar, ter base política na capital e bom trânsito na comunidade evangélica.

PASSA PELO CASAL

A eleição para a prefeitura de Senador Guiomard passa necessariamente pelo casal, senadora Mailza Gomes (PROGRESSISTA) e ex-prefeito James Gomes. Já mostraram força na última campanha, quando fizeram da deputada Meire Serafim (MDB) a mais votada do município.

VIROU UM MANTRA

Continuam diárias as reclamações da falta de um bom atendimento no Pronto Socorro de Rio Branco, um básico que este governo não conseguiu resolver. Ter medicamentos e médicos para desafogar o fluxo dos que procuram o PS, é o mínimo que se pode exigir desta gestão.

MOTE DA CAMPANHA

Até porque, o mote da campanha do governador Gladson Cameli foi de que, dinheiro tinha na Saúde e o que faltava era gestão. O que está faltando para resolver então, este problema?

ESSA É A QUESTÃO

A revolta dos partidos de esquerda é porque não esperavam que o presidente Bolsonaro conseguisse aprovar a PEC da Previdência Social, o que há 20 anos tinha ficado nos discursos do Lula e da Dilma. E por isso se uniram para derrotar o projeto. O resto é perfumaria.

POUCO PROVÁVEL

O máximo que se pode esperar da direção nacional do PDT é expulsar o deputado federal Jesus Sérgio (PDT), por ter votado a favor da PEC da Previdência, contrariando a posição partidária, nada além. Se é que vão mesmo expulsar. Cassação do mandato é remota.

CARA DO PDT



O ex-candidato a vice-governador na chapa do PT da eleição passada, Emylson Farias, não entrará na política no próximo ano, como candidato a prefeito de Xapuri, mas ficou acertado com o presidente do PDT, deputado Luiz Tchê, de que apresentará o nome para a disputa.

ESSE É O MISTÉRIO

Nada de ilegal nos atos da empresa MURANO em ter até aqui papado todas as grandes obras do Estado, mas que tem motivado reclamações do empresariado acreano, isso tem. Nos trabalhos da EXPOACRE só dá funcionário com o crachá da MURANO. Quem é o padrinho? Esse é o mistério que ronda a chegada abrupta dessa empresa no Acre, ganhando tudo.

PAUTA DA OPOSIÇÃO

Pelo que soube ontem, a MURANO será pauta principal da oposição na volta do recesso.

MANDATO PRODUTIVO

O deputado Daniel Zen (PT) teve quatro projetos aprovados neste primeiro semestre legislativo: o uso de passagens e prêmios de milhagens advindas de áreas do Executivo para fomentar atividades de natureza educacional. Outro que, torna obrigatório o atendimento especializado às pessoas com deficiência auditiva no âmbito da OCA e da DPE. Também o que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas fornecerem, antecipadamente, aos consumidores, os dados dos funcionários designados a prestar serviços em residências ou sedes dos seus clientes (elaborado em parceria com a OAB-AC). E o que regulamenta as atribuições consideradas de assessoramento pedagógico no âmbito da rede pública estadual de educação básica e do sistema estadual de educação do Acre. São projetos que mostram a eficácia do mandato do Zen.