Rocha diz que vai ser a ponte entre problemas e soluções do Juruá

Uma pesquisa realizada pela Revista Bula para descobrir as cidades mais felizes entres os 26 estados brasileiros revelou nessa terça-feira, 16, que a cidade de Cruzeiro do Sul, no Acre, é a mais feliz do estado. A ‘Princesinha do Juruá’ é a única acreana a aparecer na última lista das mais felizes do Brasil. O ranking considera uma cidade por estado e avalia alguns indicadores. No de qualidade de vida, por exemplo, Cruzeiro do Sul obteve boa colocação nas áreas de saúde e educação.

Com aproximadamente 80 mil habitantes, Cruzeiro do Sul é o segundo município mais populosos do Acre e a principal referência econômica e turística do Vale do Juruá, carregando o posto de polo mais importante do interior. Com atividades econômicas voltadas para a agricultura e a exploração madeireira, a cidade- mesmo não estando entre os municípios mais pontuados na média nacional, encanta qualquer um que se atreva a pisar na terra da boa farinha.

O autônomo José Nailton Moura, de 49 anos, saiu da Capital do Juruá ainda jovem para morar na capital, Rio Branco, mas nunca esqueceu as boas lembranças de sua terra. Foi lá que teve o primeiro contato com o comércio, com a clientela, onde aprendeu a dirigir nas famosas e temerosas ladeiras de Cruzeiro do Sul. “Lá realmente é o melhor lugar para se viver. Podemos trabalhar, nos atualizar com os avanços da modernidade, mas sem deixar de viver a calmaria de uma boa vida no interior. É a cidade moderna que ainda oferece a tranquilidade de uma vida tranquila”, relata.

Fundado oficialmente no dia 28 de Setembro de 1904, quando a sede do Departamento do Alto Juruá foi transferida para o município, a cidade teve o nome foi inspirado na Constelação “Cruzeiro do Sul”.

A Revista Bula, de literatura e jornalismo cultural, é conhecida por publicar listas dos mais variados assuntos. Para chegar ao resultado foram analisadas as médias entre as pontuações que cada cidade obteve em quatro indicadores, com base na renda, longevidade, educação, emprego, saúde, saneamento básico e trabalho.

Para elencar a cidade mais feliz do Acre, foram verificados os indicadores: Atlas de Desenvolvimento Humano no Brasil, publicado pelo PNUD, que classifica as cidades brasileiras de acordo com o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH); Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal (IFDM), baseado em estatísticas públicas oficiais; Atlas da Vulnerabilidade Social e o Atlas da Violência, divulgados pelo IPEA.

No Acre, a cidade considerada a mais feliz, foi Cruzeiro do Sul, que recebe turistas o ano inteiro para os famosos festivais em terras indígenas. Os cruzeirenzes, principalmente os mais velhos, destacam a cidade como um ótimo lugar para viver a aposentadoria.

Veja a lista das 26 cidades mais felizes do Brasil:

Cruzeiro do Sul – Acre

Penedo – Alagoas

Macapá – Amapá

Presidente Figueiredo – Amazonas

Santo Antônio de Jesus – Bahia

Barbalha – Ceará

Vitória -Espírito Santo

Itumbiara – Goiás

Carolina – Maranhão

Lucas do Rio Verde – Mato Grosso

Três Lagoas -Mato Grosso do Sul

Poços de Caldas – Minas Gerais

Santarém -Pará

Cabedelo – Paraíba

Maringá -Paraná

Fernando de Noronha – Pernambuco

Floriano – Piauí

Petrópolis -Rio de Janeiro

Caicó – Rio Grande do Norte

Carlos Barbosa – Rio Grande do Sul

Ji-Paraná – Rondônia

Boa Vista – Roraima

Balneário Camboriú – Santa Catarina

São Caetano do Sul – São Paulo

Barra dos Coqueiros – Sergipe

Paraíso do Tocantins – Tocantins

Fonte: Revista Bula