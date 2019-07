Polícia Federal prende cúpula do Comando Vermelho no Acre

O governo do Estado, por meio da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão (Seplag), publicou dois editais do processo seletivo simplificado para a seleção de estagiários visando a formação de cadastro de reserva. Os selecionados irão atender as necessidades do governo estadual, no âmbito da administração direta e indireta, em diversas áreas.

As inscrições podem ser realizadas gratuitamente entre os dias 15 e 26 de julho. Os interessados devem entregar os seguintes documentos: curriculum vitae; cópia RG e CPF; declaração de matrícula da instituição de ensino; histórico acadêmico constando o 2º semestre de 2018 e a cópia de comprovante de endereço atualizado.

A documentação deverá ser entregue na sede do Instituto Euvaldo Lodi (IEL), localizada na Avenida Ceará, 3.727, das 7h30 às 11h30 e das 13h30 às 17h30. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones (68) 3212-4270/3212-4272. E no Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), localizado na Avenida Getúlio Vargas, 3.640, Procon, das 8 às 17 horas, mais informações podem ser obtidas pelo telefone (68) 3214-3200. Os interessados podem entregar a documentação nos dois locais e concorrer às duas seleções.

As vagas são destinadas a alunos a partir do 3° período dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas, gestão ambiental, gestão pública, recursos humanos, rede de computadores, arquitetura, biomedicina, direito, economia, engenharia civil, engenharia elétrica, engenharia florestal, engenharia agronômica, administração, sistemas de informação, jornalismo, medicina, enfermagem, saúde coletiva, nutrição e medicina veterinária.

A seleção adotará como critério de maior média global das notas obtidas, para a organização da lista de classificação, que será feita em ordem decrescente, de acordo com o turno indicado pelo estudante disponível para estagiar.

O estágio terá duração de 12 meses, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período, mediante avaliação de desempenho e no interesse do Governo do Estado do Acre. A carga horária semanal será de vinte ou trinta horas, distribuídas nos horários de funcionamento das secretarias, autarquias e fundações e compatível com o horário escolar.

O estagiário receberá, a título de bolsa de estágio e vale transporte, aproximadamente R$ 590 e R$ 800 para quatro e seis horas de trabalho, respectivamente. Esses valores podem variar em decorrência do vale transporte (dois por dia), conforme os dia úteis trabalhados no mês.

A lista com resultado do processo seletivo será divulgada quinze dias úteis, após o prazo final da entrega da documentação. O edital prevê ainda que não é garantia, em hipótese alguma, a vaga para qualquer candidato, mesmo os primeiros colocados.

EDITAL N° 01 – IEL

EDITAL N° 02 – CIEE