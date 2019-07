Certa vez um homem estava na avenida Epaminondas Jácome, por vota das 15 horas. Olhava para o céu. Isso foi no início da década de 80. Algumas pessoas foram se juntando à sua volta, inclusive eu. Ficamos procurando uma luz, um brilho, um disco voador, sei lá o quê…alguma coisa anormal. Tinham lançado o livro “Eram os Deuses Astronautas”?

Teve até uma mulher que apontou o dedo para cima exclamando de olho arregalado “olha lá” mostrando alguma coisa se escondia atrás de uma nuvem. Abrimos as bocas, aguçamos o olhar. Eu não vi nada. Depois de um tempo o homem foi embora, os demais foram saindo devagarinho, inclusive eu. Mais na frente topei com o dito sujeito, em um boteco, numa roda de cachaceiros, dando boas gargalhadas. Passei ao largo.

Ontem, a caminho do trabalho, fiquei muito curioso, mas não incorri no mesmo erro. Lembrei desse fato do passado. Parei o carro e fiquei observando oito funcionários envolta de um buraco na rua. E se for pegadinha? Um trabalhava com a picareta e os sete espiavam para dentro do buraco. Teve até um que apontou para dentro do buraco e deu risada. O que poderia ter de tão engraçado dentro do buraco? Por pouco não desci para ver, mas lembrei do cara que olhava e apontava para o céu. Finalmente percebi que chistoso mesmo foi ver um trabalhando e os olhando, descansando, conversando e dando risadas em torno do buraco.

. A indicação do filho do presidente Bolsonaro, deputado federal Eduardo Bolsonaro (PSL), para embaixador nos Estados Unidos engasgou até os aliados.

. O Senador Sérgio Petecão (PSD), por exemplo, não está gostando muito da ideia.

. Graças a Deus que a quatro anos temos eleições!

. Quem estiver gostando do governo Bolsonaro vota nele de novo, se aparecer alguém com o juízo centrado é boa opção!

. Extremos, não!

. Deputado José Bestene (Progressista) foi visto no Palácio Rio Branco ontem pela manhã confabulando.

. O Progressista terá candidato a prefeito, o MDB e o PSDB também!

. São os maiores partidos da coligação que elegeu Gladson Cameli.

. PSD e os demais devem orbitar em torno dessas siglas mais poderosas dentro do governo.

. Engana-se quem pensa que a prefeita Socorro Neri (PSB) está parada, sem fazer articulação política no PSB.

. Ela trabalha a construção de uma boa chapa de vereadores para as eleições do ano que vem.

. Artêmio Costa está saindo, mas cinco vereadores já manifestaram o desejo de se filiar ao PSB com o seu aval.

. Será uma chapa dura, difícil, mas com boa legenda.

. A oposição em Sena Madureira já parte para a briga que o prefeito Mazinho Serafim (MDB) é o favorito.

. Dificilmente será batido nas urnas!

. Cometei na coluna que Brasiléia era uma cidade pacata, com pouca violência o satanás ouviu e fez um estrago por lá.

. O Mundico, gente de boa demais, foi morto por quatro criminosos já presos e identificados.

. Latrocínio dá 30 anos de cadeia para começo de conversa!

. Por pouco a população de Brasiléia não linchou os criminosos.

. Devem ir a júri popular.

. Na Bolívia já teriam sido mortos!

. As policias foram muito competentes em todo o processo; desde a captura, a prisão e a condução para o presídio por determinação da justiça.

. General cinco estrelas levar reprimenda de filho de presidente da república é um vexame muito grande.

. Lá fora o Brasil anda com a imagem mais suja do que pau de galinheiro, mas, isso importa?

. Acho que não, nada importa em uma democracia capenga.

. O espaço público do debate, do convencimento está fraturado.

. É os de lá e os de cá!

. Leva tempo para unir o país em torno de projetos comuns.

. Bom dia!