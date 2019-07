Município de Porto Walter passa a emitir carteira de trabalho

Nem mesmo os coletivos que fazem o transporte intermunicipal escapam da ação de criminosos do Estado do Acre. Desta vez, um ônibus que saiu do município de Cruzeiro do Sul na noite dessa segunda-feira, 15, foi alvo de criminosos enquanto os passageiros embarcavam no veículo. Ao menos seis criminosos estariam juntos no assalto.

Segundo uma passageira, o bando invadiu o ônibus por voltas das 23 horas, no terminal rodoviário do município de Tarauacá. Todos foram rendidos e tiveram objetos e dinheiro roubado. De acordo com informações da Polícia Militar, o grupo estava armado. “Todo mundo ficou em pânico, eles ameaçavam e humilhavam as pessoas e foram levando principalmente objetos como celulares”, disse a passageira que preferiu não se identificar.

A Polícia Militar conseguiu identificar e prender dois dos suspeitos logo após o roubo. Segundo a PM foram levados celulares, cerca de R$ 150 e outros objetos. O caso foi encaminhado para a Polícia Civil da cidade que deve dar prosseguimento nas investigações.

A Empresa Transacreana informou que dois ônibus seguiam juntos e apenas um foi invadido no momento em que o motorista desceu para retirar as bagagens. Ninguém se feriu durante o assalto. A viagem seguiu normalmente e o ônibus chegou a Rio Branco por volta das 7h30 desta terça-feira (16).