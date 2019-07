Membro do B13 da Sapolândia é executado a tiros em área rural

As guerras entre facções voltaram assustar os moradores de Rio Branco. Mais um homicídio foi registrado no início da tarde desta quarta-feira (17). O jovem Railson Mesquita da Silva, de 19 anos, foi morto com 4 tiros em via pública. O crime ocorreu na rua Durval Camilo, no bairro Canaã, no segundo distrito de Rio Branco.

De acordo com informações da polícia repassadas ao ac24horas, Railson estava trafegando na sua bicicleta na rua, quando foi abordado por uma dupla em uma motocicleta de cor preta. O garupa de posse de uma arma de fogo efetuou vários disparos contra o jovem que mesmo ferido ainda conseguiu correr na tentativa de fugir e caiu em um terreno. Mesquita foi ferido com 4 tiros, um deles na cabeça. Os criminosos fugiram do local.

Populares que presenciaram o crime acionaram o Samu, mas quando os paramédicos chegaram no local, Railson já se encontrava morto.

Policiais Militares do 2°Batalhão estiveram no local e isolaram a área para o trabalho da perícia técnica do Instituto de Criminalística da Polícia Civil, em seguida colheram informações, fizeram rondas na região em busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

O caso será mais um a ser investigado pela Polícia Civil por meio da Delegacia de Homicídios e proteção à Pessoa (DHPP). A Polícia não soube informar a motivação do crime.