Com advogados na mira da PF, OAB do Acre diz que vai apurar as condutas dos profissionais

O presidente da Ordem dos Advogados do Brasil no Acre, Erick Venâncio, informou ao ac24horas no início da tarde desta quarta-feira, 17, que aguardará mais informações sobre o caso dos dois advogados foram encaminhados a Superintendência da Polícia Federal, durante a execução da Operação Troia.

“Vamos aguardar. Não temos ciência dos fatos, mas qualquer conduta irregular de advogados será punida com os rigores da lei. Vamos solicitar o que tem relação com advogados para apurar as condutas”, disse Venâncio.

De acordo com a polícia federal, dois advogados foram indiciados e conduzidos a Sede da PF para prestar esclarecimentos. Buscas e apreensões também foram realizadas nos escritórios destes profissionais que também não tiveram seus nomes revelados. Segundo as investigações, eles agiam como uma espécie de “garotos de recado” do crime organizado.